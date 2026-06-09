El iPad mini ha bajado tanto de precio que cuesta casi lo mismo que un reacondicionado

Apple tiene un buen catálogo de tablets, pero hay una en concreto que siempre me ha llamado la atención. Se trata del iPad mini, un modelo pequeño y potente que resulta interesante para utilizarla en casa o fuera de ella. Lo malo es que su precio suele mantenerse por los 550 euros aproximadamente. Lo bueno es que ahora mismo El Corte Inglés lo tiene por 499 euros, el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

De hecho, ha bajado tanto de precio que su precio se queda muy cerca de lo que cuesta este iPad reacondicionado en Back Market, cuyo precio es de 462 euros.

Un iPad pequeño y muy potente

El iPad mini es una tablet que destaca principalmente por su formato, ya que hablamos del modelo más pequeño de Apple con una diagonal de 8,3 pulgadas. Su panel cuenta con tecnología Liquid Retina y viene en este caso con una configuración de 128 GB, por lo que es ideal para consumo de contenido multimedia, sobre todo en streaming, y para utilizar servicios en la nube.

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A nivel interno viene equipado con el chip A17 Pro, el mismo que llevan equipados los iPhone 15 Pro y Pro Max. Esto asegura que ofrezca un buen rendimiento, incluso a la hora de utilizar aplicaciones orientadas al estudio o productividad.

Es compatible con Apple Intelligence y recibirá la actualización de iPadOS 27, algo que se ha confirmado tras la WWDC 2026. Además, cabe destacar que este iPad incorpora una buena batería que ofrece una autonomía de aproximadamente 10 horas de navegación o reproducción de vídeo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del ipad mini hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es ideal si se va a utilizar fuera de casa y se busca la mayor comodidad a la hora de transportarla.

: es ideal si se va a utilizar fuera de casa y se busca la mayor comodidad a la hora de transportarla. Su potencia: incorpora un chip bastante potente. ❌ LO PEOR Su configuración de almacenamiento: los 128 GB dan para lo que dan, por lo que si quieres guardar mucha información en local esta versión puede quedarse algo corta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPad que sea pequeño y quieres utilizarla para ver contenido multimedia o para estudiar, sobre todo si te la vas a llevar fuera de casa con bastante frecuencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas una tablet que sirva para trabajar sin ningún problema. Su chip es potente, pero no tanto como los últimos modelos de los chips "M".

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Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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