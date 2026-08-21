Hoy en Lidl, la sandwichera tres en uno con placas intercambiables y aptas para el lavavajillas

La sección Bazar de Lidl está cargada de productos que, en muchos casos, destacan por su relación calidad-precio, y para buena muestra de ello tenemos la sandwichera tres en uno de Silvercrest por un precio de 19,99 euros. Y mucho ojo que no solo sirve para hacer sandwiches.

Como alternativa por si se agota o porque la prefieres, Amazon tiene de oferta la sandwichera de Aigostar. No incluye placas intercambiables como la de Lidl, pero a cambio es ligeramente más barata. Ahora mismo se encuentra por un precio de 16,99 euros.

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Una sandwichera con tres placas aptas para el lavavajillas

Volviendo a la sandwichera de Silvercrest, se trata de un electrodoméstico que destaca sobre todo porque incluye tres placas para cocinar diferentes alimentos. La primera de ellas es para hacer cuatro medios sandwiches a la vez, la segunda está orientada a cocinar gofres y la tercera tiene forma de parrilla.

Las tres placas intercambiables son aptas para el lavavajillas, por lo que no hace falta limpiarlas manualmente tras utilizarlas. También cuentan con revestimiento antiadherente, la sandwichera cuenta con un indicador de cocción y viene con pies antideslizantes.

⚡ EN RESUMEN: Sandwichera tres en uno de Silvercrest ✅ LO MEJOR Sus tres placas intercambiables para cocinar diferentes alimentos.

intercambiables para cocinar diferentes alimentos. Las placas son aptas para el lavavajillas. ❌ LO PEOR Según menciona Lidl, no cuenta con ningún modo de espera. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una sandwichera que te permita cocinar también otros alimentos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres cocinar sandwiches. Hay modelos que son ligeramente más baratos.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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