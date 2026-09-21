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Hoy en Lidl los recipientes baratos para preparar palomitas, arroz o pasta en el microondas

Se encuentran en la tienda online de Lidl y son muy baratos

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Alberto García

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La sección Bazar de Lidl está repleta de accesorios para la cocina, sobre todo la tienda online. Lo bueno es que, además, suelen ser bastante económicos, como es el caso de los recipientes de Silvercrest para microondas. Hay varios a elegir y todos cuestan 5,99 euros:

  • Cocedor de pasta.
  • Recipiente para palomitas de maíz.
  • Olla arrocera.
  • Caja de vapor.

Como alternativa, Amazon también tiene algunos accesorios de cocina como los de la marca Lékué. Son más caros que los de Lidl, pero son bastante populares y ofrecen una buena experiencia:

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Un juego de recipientes muy práctico para cocinar

Recipientes Lidl

Respecto a los accesorios de Lidl, se puede seleccionar el recipiente que queramos en la propia tienda online: basta con hacer clic en el modelo que queramos. En cualquier caso, todos los recipientes tienen el mismo precio de 5,99 euros (se venden por separado).

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Los recipientes tienen diseños diferentes dependiendo del que escojamos, aunque todos ellos están libres de BPA (bisfenol A). También son aptos para el lavavajillas e incluyen tapa, las dimensiones son pequeñas para que podamos guardar cada recipiente de forma cómoda y son resistentes a temperaturas que van desde los -20 ºC hasta los 200 ºC.

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