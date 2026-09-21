Hoy en Lidl los recipientes baratos para preparar palomitas, arroz o pasta en el microondas

La sección Bazar de Lidl está repleta de accesorios para la cocina, sobre todo la tienda online. Lo bueno es que, además, suelen ser bastante económicos, como es el caso de los recipientes de Silvercrest para microondas. Hay varios a elegir y todos cuestan 5,99 euros:

Cocedor de pasta.

Recipiente para palomitas de maíz.

Olla arrocera.

Caja de vapor.

Como alternativa, Amazon también tiene algunos accesorios de cocina como los de la marca Lékué. Son más caros que los de Lidl, pero son bastante populares y ofrecen una buena experiencia:

Recipiente para pasta por 15,68 euros.

Dos recipientes para palomitas por 16,50 euros.

Recipiente para cocinar arroz por 27,95 euros.

Estuche de vapor por 19,90 euros.

Dos recipientes Mini Pop Corn de Lékué Hoy en Amazon — 16,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un juego de recipientes muy práctico para cocinar

Respecto a los accesorios de Lidl, se puede seleccionar el recipiente que queramos en la propia tienda online: basta con hacer clic en el modelo que queramos. En cualquier caso, todos los recipientes tienen el mismo precio de 5,99 euros (se venden por separado).

Los recipientes tienen diseños diferentes dependiendo del que escojamos, aunque todos ellos están libres de BPA (bisfenol A). También son aptos para el lavavajillas e incluyen tapa, las dimensiones son pequeñas para que podamos guardar cada recipiente de forma cómoda y son resistentes a temperaturas que van desde los -20 ºC hasta los 200 ºC.

También te puede interesar

Lékué Estuche de vapor silicona platino Verde, 1-2 personas, 650 ml Hoy en Amazon — 19,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lékué Estuche de vapor hondo silicona platino verde, 3-4 personas, 2000 ml Hoy en Amazon — 28,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción, Silvercrest

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

En Xataka | ¿Frigorífico americano o Combi de 70 cm? Ojo con equivocarse al comprar litros que igual no puedes usar