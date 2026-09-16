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Hoy en Carrefour tenemos varios aspiradores Dyson a precio de liquidación: estos cinco nunca habían estado tan baratos

Hay opciones para distintos presupuestos, incluyendo incluso un aspirador que también sirve para líquidos

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Juan Lorente

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789 publicaciones de Juan Lorente

A la hora de hacernos la limpieza del hogar más cómoda, pocas cosas hay mejores que un aspirador vertical sin cables. Uno de los fabricantes que mejor catálogo tiene de ellos es Dyson y justo Carrefour tiene un buen montón de modelos rebajados hasta el punto de que varios están ahora mismo marcando precio mínimo histórico. A continuación, os dejamos cinco de ellos:

  • Dyson V8 Cyclone por 319 euros, una opción económica que es ideal para pisos pequeños.
  • Dyson V12 Detect Slim Absolute por 499 euros, con un cabezal que tiene luz verde para detectar fácilmente la suciedad.
  • Dyson V15 Detect Submarine por 659 euros, ideal si buscas un aspirador vertical que también succione líquidos.
  • Dyson V10 Konical por 379 euros, con 60 minutos de autonomía y especialmente efectivo con los pelos.
  • Dyson V15 Detect Absolute por 525 euros, con una potencia de succión de 240 AW.
Dyson V10 Konical

Dyson V10 Konical

PVP en Carrefour — 379,00 Amazon — 379,00 Dyson — 399,00 MediaMarkt — 399,00 PcComponentes — 474,36
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson V8 Cyclone

Dyson V8 Cyclone Pivot

La primera opción de esta lista es el Dyson V8 Cyclone V26, un aspirador vertical sin cables ideal para pisos pequeños. Ofrece 60 minutos de autonomía y cuenta con un sisteam de baterías intercambiables, lo que aumenta la longevidad del dispositivo. Carrefour la tiene disponible ahora mismo por 319 euros.

Dyson V8 Cyclone V26

Dyson V8 Cyclone V26

PVP en Carrefour — 319,00
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Dyson V12 Detect Slim Absolute

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Por 499 euros, que es su precio mínimo, tenemos el Dyson V12 Detect Slim Absolute (MediaMarkt también lo tiene al mismo precio). Aquí agregamos a la ecuación una pantalla LCD que nos proporciona información útil, como puede ser la autonomía que le queda al dispositivo. Además, cuenta con luz óptica verde en uno de sus cabezales, lo que nos facilitará encontrar el polvo en el suelo.

Dyson V12 Detect Absolute

Dyson V12 Detect Absolute

PVP en Carrefour — 499,00 MediaMarkt — 499,00 Dyson — 599,00 PcComponentes — 620,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson V15 Detect Submarine

Dyson V15s Detect Submarine

Saltamos ahora a un aspirador vertical un tanto diferente a los demás, puesto que este, además de aspirar partículas de polvo o pelos, también hace lo propio con líquidos. El Dyson V15 Detect Submarine es un dispositivo de limpieza muy versátil que, además, cuenta con 240 AW de potencia, buena autonomía y ahora lo tenemos rebajado hasta los 659 euros.

Dyson V15 Detect Submarine

Dyson V15 Detect Submarine

PVP en Carrefour — 659,00 Dyson — 699,00 PcComponentes — 847,04
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Dyson V10 Konical

Dyson V10 Konical

Otra opción la tenemos con este Dyson V10 Konical, rebajado ahora mismo en Carrefour hasta los 379 euros. Tiene buena potencia de succión, hasta 60 minutos de autonomía y luz verde en uno de sus cabezales, aunque quizás lo más destacado del mismo sea su cabezal cónico, que ayuda a evitar posibles enredos a la hora de aspirar cabello largo.

Dyson V10 Konical

Dyson V10 Konical

PVP en Carrefour — 379,00 Amazon — 379,00 Dyson — 399,00 MediaMarkt — 399,00 PcComponentes — 474,36
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute

Para terminar, tenemos el Dyson V15 Detect Absolute, rebajado en Carrefour hasta los 525 euros. De esta lista, es uno de los que mayor potencia de succión tiene (240 AW) y también ofrece hasta 60 minutos de autonomía. Está diseñado para recoger el pelo del suelo mediante un movimiento en espiral, lo que también evita que se produzcan enredos. Además, cuenta con un sensor de detección de polvo y pantalla LCD.

Dyson V15 Detect Absolute

Dyson V15 Detect Absolute

PVP en Carrefour — 525,00 El Corte Inglés — 599,00 PcComponentes — 724,81 Dyson — 799,00 Leroy Merlin — 895,91
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