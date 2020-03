Guía de compra de regalos tecnológicos para el día del padre: 46 ideas y detalles por menos de 50 euros

Llega el día del padre y quizás estés pensando tener un detalle con esa persona tan importante en tu vida, pero tu presupuesto es ajustado. En la tecnología puedes encontrar un montón de buenas ideas, incluso para aquellos que no son muy tecnológicos, y para muestra este artículo con 446 propuestas de regalo por menos de 50 euros, porque no hace falta gastarse mucho dinero para acertar.

En esta guía de compra de regalos tecnológicos para el día del padre vas a encontrar una gran diversidad de propuestas para padres de todo tipo, gustos y edades.

Accesorios para smartphones

Por menos de 50 euros puedes regalar varios gadgets muy funcionales para un dispositivo que, independientemente de lo tecnológico que sea, seguro que tiene: un teléfono móvil. Y si no lo tiene, incluso hay terminales sencillos por debajo de este presupuesto.

Llavero Native union

Como por ejemplo, este llavero de Native Union que en realidad es un cable para que le puede servir tanto para cargar el teléfono como para conectarlo a un dispositivo. Es discreto, bastante atractivo y está disponible con puerto USB- Lightning (29,99 euros) y también USB-C - USB (24,99 euros).

Nokia 3310

Todo un icono de la telefonía adaptado a los tiempos que corren, ya que incluye WhatsApp y Facebook, así como con las señas identidad de los teléfonos Nokia que marcaron una época, esto es, un diseño robusto y una batería de casi un mes de autonomía. Disponible en cuatro colores, el amarillo es el más llamativo y original.

Redmi Airdots

Si escucha música, radio o podcasts desde el móvil – aunque también le sirven con una tablet o el ordenador –, los Redmi Airdots son una de las opciones asequibles más atractivas por su buen diseño, comodidad, autonomía y un sonido más que aceptable, como puedes leer en nuestro análisis. Puedes comprarlos por 19,99 euros.

Auriculares Sony WHCH510

Y si prefiere un formato más tradidional, los Sony WHCH500 (39,99 euros) se conectan por Bluetooth o NFC – si bien existe una versión con cable – y ofrecen una autonomía de hasta 35 horas. Diseño sencillo y drivers de 30mm en su interior ofreciendo un sonido equilibrado.

Belkin Pocket Power Bank

Una power bank nunca viene mal y si quieres regalarle una compacta, duradera y resistente que le permita cargar su dispositivo rápido, esta Belkin Pocket Power Bank (30 euros) entrega 2,4 Amperios y tiene una capacidad de 10.000 mAh.

Ultimate Ears Wonderboom

Muchos usuarios hemos cambiado los CDs y vinilos por Spotify, Tidal, Prime Music y similares. Si es el caso de tu padre, este altavoz Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom (39,99 euros) le permitirá disfrutar de sus canciones favoritas durante unas 10 horas. Ofrece un sonido envolvente y puede conectarse a otros altavoces.

Doro 2404

Otra alternativa al icónico feature phone de Nokia es el Doro 2404 (49 euros), un teléfono sencillo diseñado para mayores en formato concha. Con base de carga para facilitar esta tarea, indicador de llamadas y mensajes exterior y teclado físico. Tiene cámara, pero es prácticamente testimonial.

Informática y electrónica

Por 50 euros no podemos comprarle un ordenador – salvo excepciones como una Raspberry Pi –, aunque si que hay unos cuantos accesorios y periféricos de calidad en este rango de precios.

Herramientas de precisión iFixit

Si tu padre es un manitas, esto es un regalazo. Y es que la herramienta de calidad es cara y dura toda la vida. Este es el kit de destornilladores de precisión de iFixit, con 64 piezas para abrir ordenadores y otros dispositivos como móviles, consolas o tablets.

Disco duro Toshiba Canvio Basics

Un disco duro es un acierto (casi) seguro si tiene un ordenador simplemente para hacer copias de seguridad. Pero si además es de los que guarda fotos, películas o música, más razón todavía. El Toshiba Canvio Basics (45 euros) es un modelo sencillo y compacto de 1TB de capacidad con puerto USB 3.0

Kit Arduino ELEGOO

Para los padres más manitas y tecnológicos, la posibilidad de adentrarse en el mundo de Arduino con un kit muy asequible de ELEGOO (48,99 euros) que, aparte de la placa, lleva una buena colección de componentes para que pueda hacer sus primeros pinitos.

Mochila para portátil Case Logic

Si quieres regalarle una mochila para trasladar su ordenador, esta de Case Logic (39,93 euros) es la favorita de varios editores de Xataka. ¿Los motivos? Muchos bolsillos, diseño resistente y una alta relación calidad precio.

Scroll BOT

Otro DIY para los padres más manitas, el Scroll BOT (41 euros) se vale de Raspberri Pi Zero para mostrarnos animaciones o información, como pueden ser las noticias o el clima, además viene con todo lo necesario para montarlo.

HP 3831

Al precio que está la tinta, a veces merece la pena actualizar la impresora por otra más actual, como es el caso de esta HP 3831 (49,90 euros) un modelo con vocación doméstica y pantalla a color para imprimir, escanear, enviar faxes y hacer copias por menos de 50 euros.

Logitech K380

Tanto si tiene un ordenador como si navega por internet desde una tablet, este teclado de Logitech K380 (36,08 euros) es uno de los más interesantes en relación calidad precio. Con un diseño cuidado y funciones para macOS y Windows, podrá olvidarse de las pilas durante dos años e incluso saltar de un dispositivo a otro.

Netgear EX6120

Quizás un extensor Wi-Fi no sea lo más bonito del mundo, pero soluciona un problema muy feo: que internet no te llegue con la intensidad suficiente a todas las partes de la casa. Este Netgear EX6120 (39,90 euros) cuenta con un diseño y compacto, funciona a doble banda, es fácil de configurar y tiene compatibilidad universal.

Tile mate

El Tile mate (36,22 euros) es un pequeño dispositivo electrónico con forma de llavero capaz de solventar un quebradero de cabeza de muchos: ¿dónde habré puesto las llaves? Este llavero con pila es a su vez un localizador que nos muestra la ubicación exacta en la app del móvil.

Actividad, deporte y salud

Si tu padre se ha propuesto hacer más ejercicio, llevar una vida más saludable o simplemente cuidarse más, por menos de 50 euros encontramos sencillos wearables y otros gadgets para el deporte y la salud.

Xiaomi Mi Scale 2

Por relación calidad precio, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 (15,99 euros) es una habitual en nuestras guías de regalo, y es que es difícil dar con un modelo tan completo de báscula inteligente a ese precio. Mide peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, figura y puntuación corporal, guardándolo en la aplicación para poder ver la evolución. Si además tiene una pulsera de actividad, podrá sincronizar evolución y ejercicio en la app Mi.

Báscula Tanita BC-730 Innerscan

Pero si prefiere que no sea conectada y a cambio contar con un modelo sencillo pero muy preciso de una marca de referencia – es la que usa Lady Fitness –, la Tanita BC-730 Innerscan (44,99 euros es un gran candidato. Entre otras métricas nos ofrece la grasa corporal, agua corporal, masa ósea y tasa metabólica basal, entre otras métricas y es muy sencilla de usar.

Samsung Galaxy Fit e

Si buscamos comodidad y un diseño premium muy cuidado en un modelo sencillo, la Samsung Galaxy Fit e (16,99 euros) es una gran alternativa. Eso sí, su pantalla es monocolor y se limita a mostrar pasos, calorías, sueño y pulso.

Xiaomi Mi Band 4

La probablemente sea la pulsera más popular del mercado sigue, como sus antecesoras, destacando por su buena relación calidad precio. La Xiaomi Mi Band 4 (29,90 euros) destaca por su pantalla a color, medición de actividades deportivas y como es habitual, una gran autonomía de unas tres semanas.

Honor Band 5

Se hizo con la plata en nuestra guía de compra de mejores pulseras de actividad por su diseño robusto, su gran pantalla a color y lo fácil que es de usar. Además tampoco descuida detalles como las métricas avanzadas, midiendo la cantidad de oxígeno en sangre. En resumen, la Honor Band 5 ofrece una alta relación entre prestaciones y precio.

Tensiometro OMROM R51

Para esos padres que tienen que cuidar su tensión, un tensiómetro de muñeca compacto que mide la presión arterial de forma automática de muñeca. Con pantalla grande y de fácil lectura, está validado clínicamente.

Pastillero

Si tu padre toma algún medicamento de forma crónica y, obviamente tiene que estar atento para que no se le pase ninguna toma, este pastillero de Vitacarry (38,90 euros) cuenta con pantalla electrónica donde programar fácilmente 4 alarmas, tiene amplios compartimentos y cierre de seguridad.

Amazfit Bip Lite

Si preferimos el formato reloj, el Amazfit Bip Lite (48,80 euros) se encuentra dentro de este rango de precios y pese a su sencillez, muestra pasos, sueño, frecuencia cardiaca y las alertas del móvil. Además es resistente al agua y su autonomía es de casi un mes.

Correa Loop Apple Watch

Un Apple Watch, incluso en versiones anteriores, se sale por mucho de nuestro presupuesto. Pero siempre podremos comprarle correas compatibles o algunas de las originales (no todas, porque también se salen del presupuesto), por ejemplo la Loop fabricada en nylon.

Chaqueta calefactable Joluvi Heat

Aunque no es un dispositivo para la salud o el deporte, viene genial si salimos al exterior a realizar actividades como dar un paseo. El Joluvi Heat (49 euros) es una chaqueta deportiva resistente al agua y viento que tendremos que conectar a una batería para calefactar. Con relleno de fibra.

Hogar

Nos encontramos en una horquilla de precios muy cómoda para ir convirtiendo nuestro hogar en un lugar un poco más conectado. Aquí os ofrecemos algunas propuestas.

Radio retro Sunstech

Hemos hablado antes de aquellas personas que han dado el salto a la música en streaming, pero todavía quedan muchas que siguen apostando por la clásica radio. Para esos padres, esta radio retro en apariencia que cuenta también con puerto USB y ranura para tarjetas, de modo que también tenga la opción de reproducir música en MP3. Es de Sunstech y cuesta 41,99 euros

Echo Flex

Un regalo para aquellos padres amantes de la domótica que quieran disponer de Alexa en lugares como un garaje, el pasillo o la cocina, ocupando muy poco espacio pero con la funcionalidad del asistente de voz de Amazon. No es un altavoz al uso en el sentido de disponer de una gran calidad acústica, aunque podremos escuchar música. Además dispone de accesorios exclusivos como un sensor de movimiento y un indicador LED. Por 24,99 euros.

Enchufe inteligente Meross

Un kit para aquellos que estén domotizando su casa genial en relación calidad precio. Los enchufes inteligentes Este Meross (35 euros) son compactos y robustos, compatibles con Alexa y Google Assistant y no solo permiten conectar y desconectar el aparato que tienen enchufado, sino que miden su consumo eléctrico.

Cafetera portátil espresso

Aunque la hemos metido en la categoría de "Hogar", esta cafetera portátil espresso de Kooma (49,90 euros) sirve para los padres que adoran el café en condiciones y desean disfrutar de él estén donde estén: al aire libre, camping, en el trabajo... funciona tanto con cápsulas Nesspreso como con café molido y alcanza los 19 bares de presión.

Echo Dot

Tanto si es muy tecnológico como si no, los altavoces inteligentes no solo sirven para la domótica, sino también para preguntar a los asistentes por el tiempo, la hora, dudas o noticias. El Echo Dot (34,99 euros) es el modelo más asequible, sencillo y compacto, de modo que tanto si lo exprime al máximo como si lo deja como altavoz "tonto", es un gadget muy a tener en cuenta.

Nest Mini

Otra alternativa al anterior en cuanto a altavoz inteligente y compacto es la segunda generación del Google Home Mini, el Nest Mini (49,01 euros) , con el músculo de Google, un agujero para colgarlo y sonido mejorado.

Crockpot

Con la Crockpot (45,99 euros) podrá cocinar a fuego lento esos guisos de toda la vida con la ventaja de poder olvidarse gracias a su panel de control, que permite programarla. Es apta para el lavavajillas y el horno. Esta es la de 3,5 litros, apta para unas 3 ó 4 personas.

Bombillas inteligentes Philips Hue

Las Philips Hue son una referencia en el mundo de las bombillas inteligentes, no solo por antigüedad, sino también por su amplio catálogo, calidad y compatibilidad (funcionan con Alexa, Siri y Google Assistant). Eso sí, no son las más baratas del mercado, por lo que si tu padre está domotizando su casa, no le vendrá nada mal este kit Philips Hue White Ambiance (39,99 euros) que incluye dos bombillas LED con boquilla E27. Son la versión nueva, con conectividad Bluetooth y Zigbee, de modo que no hace falta Hub.

Fire TV Stick

Si tu padre es de esos que disfruta enormemente de una buena serie o película, vivimos en un gran momento gracias a los servicios en streaming. Un dispositivo para disfrutar de este contenido de forma sencilla es el Fire TV Stick de Amazon 39,99 euros, con mando a distancia con Alexa. En caso de que disponga de un televisor 4K, te recomendamos que te estires un poco y compres el Fire TV Stick 4K (59,99 euros)

Videojuegos

Aunque se tiene la percepción general de que los videojuegos es una afición propia de la juventud, la realidad es que muchos padres pasaron su adolescencia en esas míticas Arcade los 70, 80 y 90, sembrando así su pasión por los videojuegos para toda la vida. Por menos de 50 euros es difícil dar con títulos actuales top y mucho menos con consolas al uso, pero sí que hay detalles muy interesantes.

Máquina Miniarcade

Comenzamos con un clásico para los que crecieron frente a una Arcade, la My Arcade Retro Machine X 28,94 euros, que con un formato de bolsillo exacto al original, ofrece más de 300 juegos en color.

Nintendo Classic Mini NES

Ojo porque las consolas retro en formato mini pueden ser el regalo ideal para los padres gamers nostálgicos: algunas están por debajo de nuestro presupuesto, emulan estéticamente a la original e incluyen grandes éxitos. Es el caso de la Classic Mini NES (49,95 euros), con 30 grandes clásicos como 'Super Mario Bros. 3', 'Donkey Kong', 'The Legend of Zelda', 'Castlevania'. Viene con un mando.

PlayStation Classic

En los 90 hacía su aparición la gran Playstation, cuya quinta generación verá la luz en unos meses, y la consola de muchas generaciones entre las que me incluyo. Pero si tu padre disfrutó de títulos como 'Metal Gear Solid', 'Grand Theft Auto', 'Tom Clancy’s Rainbow Six', 'Tekken 3' o 'Final Fantasy VII', en la Playstation Classic (41,23 euros) encontrará un filón. Viene con dos mandos de PS1 originales.

Ludonomicón: Guía maldita de los videojuegos más extraños

Si además de gustarle los videojuegos, tiene ese puntito geek de querer conocer ese mundo más allá de los títulos típicos, con 'Ludonomicón: Guía maldita de los videojuegos más extraños' (18,95 euros) podrá deleitarse con 151 rarezas de 150 juegos... ¿cómo? Sí, porque uno de ellos no existe. ¿Sabrá cuál es?

La guía de los Matamarcianos Vol.1

Y si más que videojuegos en general, lo suyo era el Wolf 3D o directamente disparar a todo lo que se mueve, en la 'La guía de los Matamarcianos' podrá repasar más de 95 videojuegos ordenados por fecha de lanzamiento para analizar y disfrutar de la evolución. Por 28,45 euros en FNAC.

Cultura: literatura, cine, juegos

Aunque no es tecnología, la ciencia ficción nos ofrece propuestas de regalo muy regalable en formato de cine, juegos y literatura.

La ciencia de la ciencia ficción: Cuando Hawking jugaba al póker en el Enterprise.

El planteamiento de esta obra es extremadamente llamativo para los amantes de la ciencia en general y la ciencia ficción: aprender fenómenos físicos con ejemplos de las películas más icónicas. Por 16,95 euros

Neimhaim

Si le gusta la ciencia ficción y la fantasía épica, en la saga 'Neimhaim' de Aránzazu Serrano tiene horas para deleitarse en un mundo con toques celtas, vikingos, magia y batallas. A falta de una inimiente tercera entrega, actualmente está disponible 'Los Hijos de la Nieve y la Tormenta' (20,80 euros) y 'El azor y los cuervos' (20,80 euros).

Ad Astra

El 2019 fue el año de Brad Pitt, que aunque logró el Oscar con 'Érase una vez en... Hollywood', también tuvo una actuación destacada en 'Ad Astra', una película que combina el espacio con la búsqueda de un padre desaparecido. ¿Y qué mejor que el motor del amor paternofilial para el día del padre? En 4K.

Ciencia ficción: Crónica visual del género más apasionante de la galaxia

Si le gusta la sci-fi, ojo porque 'Ciencia ficción: Crónica visual del género más apasionante de la galaxia' (28,02 euros) repasa desde taquillazos de Hollywood hasta clásicos de culto rusos para que tenga fichado lo más reseñable de su género favorito en tapa dura.

Dentro del laberinto

La icónica película protagonizada por David Bowie, en formato de juego de mesa. Con 5 miniaturas que representan a los personajes clave y de reglas muy sencillas y en castellano, ganará el que recorra el laberito del rey Goblin y salve a Toby.

Pack Blade Runner

Aunque por un poco más puedes optar por la versión 4K, este pack de Blade Runner auna la película original con 'Blade Runner 2049' y más de nueve horas de contenido extra. En Blu Ray.

