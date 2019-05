Guía de compra de regalos tecnológicos para el día de la madre: 54 ideas en función de gustos y presupuesto

Apenas faltan unas horas para el día de la madre. Si quieres hacerle un regalo pero todavía no te has decidido, en este artículo te ofrecemos una completa selección de dispositivos, gadgets y accesorios tecnológicos para regalar de diferentes presupuestos agrupados en función de gustos.

Como verás, en este artículo apostamos por la diversidad: encontrarás gadgets para mamás apasionadas por la gastronomía, para ejecutivas y profesionales, madres amantes de la cultura, mamás freakies... porque cada madre es un mundo y tiene sus gustos, hemos intentado ofrecer propuestas de regalos para el día de la madre diferentes tanto en gustos como en presupuesto.

Para la madre workaholic

Si tu madre es una de esas personas a las que le cuesta desconectar del trabajo y pasa horas y horas en la oficina, esta selección de dispositivos le ayudarán en sus jornadas laborales maratonianas.

Minibatt PhoneBOX

Un detalle muy interesante si usa mucho el teléfono móvil es este cargador inalámbrico para el coche. Cuenta con la ventaja de que si quiere cargarlo, debe dejar el teléfono tumbado, lo que aleja la tentación de mirarlo. Está fabricado en silicona para proteger al máximo el terminal, emplea el estándar Qi y suministra hasta 10W. En Amazon por 23,80 euros.

Bolígrafo inteligente Livescribe Aegir Dolphin

A simple vista parece un bolígrafo cualquiera, pero estamos ante un smartpen para digitalizar las notas escritas a mano. Además, graba audio a través de la aplicación y permite realizar búsquedas entre todo el contenido digitalizado, muy cómodo para las personas que toman notas. En caso de no volcar la información en la aplicación, es capaz de almacenar hasta 1.200 páginas. Por 109,99 euros

Router 4G Huawei

Si trabaja en movilidad y necesita internet constantemente, un router 4G es una propuesta interesante. Este modelo de Huawei (44 euros) es compacto, tiene una autonomía de 6 horas y permite la conexión de hasta 10 dispositivos. Con control parental y red de invitados.

Mophie Powerstation Plus Mini

Si vive pegada al móvil, una batería externa es siempre una buena idea. Esta de Mophie (51,99 euros) destaca por su diseño elegante y compacto. Su capacidad es algo reducida (4.000 mAh), pero podrá darle un buen empujón a su teléfono móvil. Uno de los detalles más interesantes es que lleva el cable para cargar el móvil integrado, tenga iPhone o Android.

Ratón Logitech MX Master 2S

El Logitech MX Master 2S (87,99 euros) es uno de los ratones favoritos de los editores de Xataka por su comodidad y las funcionalidades que ofrecen a aquellas personas que pasan horas y horas delante de un ordenador. Entre sus bazas, su diseño ergonómico, botones programables y que es inalámbrico.

Tommy Hilfiger The Core Computer Bag

Este maletín para el ordenador de Tommy Hilfiger destaca por sus acabados y la calidad de su construcción en cuero sintético con zonas reforzadas. Es cómodo de trasladar y protege portátiles de hasta 15 pulgadas. Por 149,95 euros

Teclado ergonómico Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop

Otra alternativa si pasa muchas horas delante del ordenador es este pack de teclado y ratón de Microsoft (109,99 euros) con un diseño peculiar que busca mejorar la productividad con la ergonomía, con reposamanos y zonas acolchadas.

Microsoft Surface Go

La Surface Go (426,45 euros) es un gadget muy interesante para trabajar en movilidad porque combina la ligereza del formato tableta con Windows como sistema operativo, lo que permite usar tanto programas como aplicaciones. Eso sí, por su configuración, se orienta para un uso sencillo.

Samsung Galaxy Note 9

Aunque el Samsung Galaxy Note 9 (725 euros) no es el teléfono más actual de Samsung, habida cuenta del lanzamiento de los Galaxy S10, sí que es el modelo Note más actual y sigue siendo un tope de gama.

¿Por qué el Galaxy Note 9? Porque es uno de los teléfonos con mayor vocación profesional del mercado, un smartphone con hardware potente que destaca por su pantalla Super AMOLED con resolución QHD+, buena batería compatible con la carga rápida y S-Pen, una herramienta muy útil en productividad.

iPad Pro 2018

Otra opción para movilidad es el iPad Pro 2018 (791,10 euros), una tableta potente que ofrece una buena experiencia tanto en el terreno audiovisual como para productividad. Dispone de puerto USB-C y es compatible con el Apple Pen.

Ultrabook Huawei MateBook X Pro

El Huawei MateBook X Pro es, según nuestro análisis, uno de los mejores ultrabooks del mercado. Con un diseño compacto y atractivo, destaca por el comportamiento de su pantalla, su autonomía y el sonido, con cuatro altavoces Dolby Atmos. Estamos ante un equipo verstátil con configuración Intel Core i7-8550U, 8GB de RAM, SSD de 512GB y la gráfica dedicada NVIDIA MX150-2GB. Por 1.546,77 euros

Para la madre que se cuida

Yoga, paseos, natación, alimentación equilibrada... cuidarse es importante para vivir más y mejor. Si a tu madre le gusta estar en forma y presta atención a su salud, en esta sección encontrarás gadgets para ayudarle a estar en forma y disfrutar más de sus aficiones.

Xiaomi Mi Scale 2

Las basculas inteligentes ofrecen, además de nuestro peso, una serie de métricas corporales que permiten saber más sobre cómo es la distribución de nuestra masa. Uno de los modelos más atractivos por su relación calidad precio es la Xiaomi Mi Scale 2.

Lo bueno es que podremos crear un perfil con edad, sexo y objetivos para ver la evolución. Esta báscula ofrece datos de peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, figura y puntuación corporal, una métrica que te compara con otros usuarios de perfil similar en base a tu IMC. En Powerplanetonline por 27,70 eurps.

Dodow

El Dodow (49,90 euros) es un gadget de lo más original para ayudar a conciliar el sueño de forma natural. Consiste en un metrónomo luminoso que, mediante ejercicios de respiración guiados, consigue que nos relajemos y nos durmamos antes.

JBL Endurance Dive

Si le gusta nadar o hacer actividades acuáticas, los JBL Endurance Dive (83,99 euros) son unos auriculares inalámbricos que permiten escuchar música tanto dentro como fuera del agua.

Cuando estamos fuera del agua, emplean Bluetooth para recibir la música de dispositivos como el smartphone, pero dentro escucharemos la música que hayamos guardado en su almacenamiento de 1 GB. Su autonomía aproximada es de 8 horas.

Aftershokz Trekz Titanium

Si tu madre hace running o paseos por exteriores y quiere escuchar música sin perder de vista lo que sucede a su alrededor, los Aftershokz Trekz Titanium (desde 106,99 euros) funcionan mediante conducción ósea, de modo que dejan los oídos libres.

Se fijan de forma parecida a las gafas, cuentan con certificación IP55, conectividad Bluetooth 4.1 y una autonomía de unas 6 horas, siempre según el fabricante.

Samsung Gear Fit2 Pro

Otro gadget para madres nadadoras es la Samsung Gear Fit2 Pro (142,81 euros), una pulsera de actividad que destaca por sus funciones para actividades acuáticas.

Es resistente al agua hasta 50 metros, cuenta con pulsómetro y GPS, detecta automáticamente la actividad y dispone de más de 3.000 apps y esferas propias para personalizarla.

Bose SoundSport Free

Si busca comodidad haga el deporte que haga, olvidándose de cables, los Bose SoundSport Free (159,90 euros) son unos auriculares con estética deportiva, compacta y muy cómoda que se fijan al oído mediante almohadillas y aletas.

Son resistentes al sudor y la lluvia, ofrecen una autonomía es de 5 horas, aunque se pueden ir hasta las 10 horas gracias al estuche de carga. Además podremos personalizar ajustes de sonido desde la app, así como localizarlos.

Fibit Versa

El Fitbit Versa (169 euros) es un smartwatch versátil que combina una caja moderadamente pequeña — normalmente a las mujeres los relojes deportivos nos suelen resultar grandes — con funcionalidades deportivas.

El Versa ofrece métricas de horas de sueño y actividad, dispone de GPS y NFC para realizar pagos, así como una tienda de apps. Es resistente al agua, está disponible en varios colores, su batería proporciona 4 días de autonomía, es compatible con Android y iOS, por lo que podrá estar al tanto de todo lo que llega al smartphone.

Cepillo sónico de limpieza facial Foreo Luna Mini 2

El Foreo Luna Mini 2 (111,20 euros) fue uno de los descubrimientos del año pasado de los editores de Xataka y sirve para limpiar la cara de forma profunda mediante la rotación de sus cerdas.

Cepillo de dientes inteligente Xiaomi

Los cepillos de dientes eléctricos proporcionan una vibración que permite una limpieza más profunda de nuestros dientes. Este de Xiaomi (27,99 euros) vibra hasta 31.000 veces por minuto y además cuenta con una app para descubrir estadísticas relativas a cómo nos lavamos los dientes.

Smartwatch Michael Kors Runway

El Michael Kors Runway (300,30 euros) es un smartwatch discreto y atractivo que puede llevar hasta en la situaciones más formales.

Su correa es de acero de color rosa, es compatible con teléfonos Android y iOS y su sistema operativo es Wear OS. Con él podremos monitorizar el ritmo cardiano, pasos, actividad y la recepción de notificaciones. Además cuenta con NFC para pagar y GPS.

Bicicleta eléctrica Nilox x5

Un regalazo para las mamás que se desplazan por la ciudad haciendo deporte y sin contaminar. La bicicleta eléctrica Nilox x5 (612,82 euros) ofrece un diseño cómodo y ergonómico, además es muy práctica, con elementos como la parrilla, pata de cabra o los guardabarros para moverse por ciudad.

La ventaja de que cuente con una batería — extraíble, para mayor seguridad — es que podrá subir cuestas y recorrer distancias más largas, ya que su autonomía es de hasta 55 kilómetros.

Para la madre foodie & gourmet

Cocinar y comer es un placer para muchas. Si es el caso de tu madre, en la gastronomía encontrarás una buena selección para regalar este domingo: quizás una delicatessen, o una velada en un restaurante, pero también con estos gadgets muy útiles para cocinar o disfrutar de bebidas.

Vinturi aireador

Si es aficionada al vino y le gusta deleitarse con caldos de varias procedencias, este sencillo y compacto aireador de vino usa el efecto Venturi para airear el vino, de modo que se oxigene rápidamente. Por 24,17 euros.

Cecotec Mambo Black

Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de probar el Cecotec Mambo Black y la experiencia fue muy buena: es compacto y muy versátil, un regalo muy atractivo si a tu madre le gusta cocinar y probar elaboraciones nuevas. Por 199 euros en la web oficial de Cecotec.

Cafetera smart illy Y5

Esta cafetera illy Y5 (240,79 euros) es muy interesante para las madres techies a las que les encante el café. Se trata de una cafetera expresso con cápsulas con conectividad Bluetooth, por lo que podrá programarla desde la aplicación y controlar cuántas cápsulas le quedan, así como realizar un pedido.

Xiaomi Mi Smart Kettle

Además de la cafetera conectada, también es interesante un hervidor smart como este de Xiaomi, la Xiaomi Mi Smart Kettle (39,99 euros).

Con ella podrá hervir agua para infusiones o para cocinar de forma muy rápida y a distancia, a través de la aplicación. Tiene un volumen de 1,5 litros, mantiene la temperatura durante 12 horas y podemos controlar su temperatura.

Crock-pot

Nos gusta comer bien pero no siempre disponemos de tiempo para hacerlo. Para aquellas madres ocupadas o que no quieran estar en la cocina, la Crock-Pot es una olla de cocción lenta para hasta 6 personas de fácil uso y lavado. Además, incluye un libro de recetas. Por 79,99 euros.

Echo Spot

¿Un altavoz inteligente para cocinar? El Echo Spot (129,99 euros) es el primer altavoz inteligente con pantalla de Amazon y con él podrá seguir las 800 recetas de cocina de Directo al paladar a través de su skill, de modo que Alexa funcione como pinche de cocina

ChefSteps Joule Sous Vide

El vacío es una forma muy original y saludable de cocinar. Con el Sous Vide de Joule (199 euros) podrá hacerlo de forma uniforme simplemente seleccionando la temperatura, tanto desde el dispositivo como desde la aplicación.

Coravin Model Eleven

El aireador de vino era un gadget muy interesante si le gustaba el vino, pero este Coravin Model Eleven (999 euros) se dirige a las más gourmets.

Se trata de un sistema de preservación de vino conectado a una app con servidor automático, de modo que podamos insertar la aguja a través del corcho y servir vino sin que el resto de la botella pierda sus propiedades organolépticas, aunque no sea consumida de forma inmediata.

Este modelo cuenta con una app que informa de las estadísticas del sistema, optimiza el uso del gas y ofrece sugerencias sobre cómo combinar vino y comida, vino y películas, vino y música. Existe un modelo más sencillo sin aplicación, el Model One, por 199 euros.

Para la madre amante de la cultura

Cine, literatura, música... si tu madre es una consumidora habitual de arte, bien sea en su hogar como en auditorios, cines o teatros, aquí te ofrecemos algunas propuestas que pueden resultarle interesantes.

Fire TV Stick

Con el Fire TV Stick 29,99 eurosconectado a un puerto HDMI del televisor, podrá disfrutar de plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Vídeo de forma sencilla. Cuenta con mando a distancia.

Kit de escritura inteligente Moleskine

Si le gusta escribir y además le gusta hacerlo a mano, la icónica firma de libretas Moleskine cuenta con un kit de escritura inteligente con el que podrá anotar lo que quiera como si fuera una libreta estándar y posteriormente digitalizarlo. Por 199 euros en PcComponentes.

Sony WH-1000XM3

Los Sony WH-1000XM3 (312,36 euros) son unos cascos inalámbricos con un diseño circumaural cerrado muy cómodo que destacan por su cancelación de ruido y autonomía de 28 horas. Muy interesantes para madres melómanas que vayan a usarlos por la calle.

Google Chromecast 3

El Google Chromecast 3 es un gadget sencillo para conectar al televisor y convertirlo en smart TV, casteando el contenido del móvil, lo que le permitirá disfrutar de servicios como Netflix o HBO. Por (37,99 euros).

Kindle Paperwhite

Si le gusta leer, un libro es un acierto... siempre y cuando sepas qué le gusta. Si no es el caso y además todavía no cuenta con un libro electrónico, el Kindle Paperwhite (129,99 euros) es uno de los modelos más populares por su buena relación calidad precio. Es ligero, cómodo y tiene una pantalla de alta resolución de 6" iluminada.

Bang & Olufsen Beoplay E8 2.0

Diseño y calidad de sonido en estos cascos verdaderamente inalámbricos con un elegante estuche de carga rápida, que les permite alcanzar las 16 horas de autonomía. Con controles táctiles y muy cómodos en los oídos. Por 350 euros

Barra de sonido Sonos Beam

Si le gusta el cine, las series y la TV, una barra de sonido es un plus al audio que podemos recibir desde el televisor. La Sonos Beam (404,91 euros) es una barra compacta e inalámbrica que entrega un sonido impactante y con pegada, según nuestro análisis. Otro punto interesante es que podemos usarla con smartphones y tabletas.

Echo Show

El último altavoz inteligente lanzado por Amazon, el [Echo Show](https://www.xataka.com/analisis/amazon-echo-show-analisis-caracterist, dispone de una pantalla táctil de 10,1" que proporciona una experiencia diferente, aunando la funcionalidad de Alexa con el mejor sonido dentro de la familia Amazon y la posibilidad de visualizar la información.

Samsung The Frame TV

¿Un cuadro o un TV? The Frame (759,99 euros) es una original propuesta de Samsung es un smart TV de 43" (si bien está disponible en más tamaños) con panel QLED de resolución 4K UHD compatible con HDR que además le permitirá mostrar obras de arte del Museo del Prado o de la galería Saatchi.

Para la madre que no sabe de tecnología

Aunque el punto de partida del artículo son los regalos tecnológicos, hay madres a las que la tecnología ni fu ni fa. Para ellas, en esta sección os proponemos algunos dispositivos sencillos y funcionales muy útiles y además, en general asequibles, por si finalmente no le gustan.

Xiaomi Mi Band 3

Un wearable de lo más sencillo y cómodo de llevar para saber nuestra actividad diaria es la Xiaomi Mi Band 3 (22,99 euros), la tercera generación de la pulsera de actividad de Xiaomi, esta vez con una pantalla más grande y cómoda. Ofrece datos como la distancia recorrida, pasos y calorías de forma estimada.

Archos Senior Phone

Existe un mercado de teléfonos orientados a las personas mayores con detalles como pantallas grandes, funciones de emergencia o la posibilidad de cargarlos con una base que buscan facilitar el uso a este colectivo.

Uno de los modelos más interesantes dentro de estos teléfonos para mayores es el Archos Senior Phone (32,79 euros), ligero, compacto, con aplicaciones básicas como una calculadora, la radio, la agenda, el calendario o la llamada de emergencia.

Google Home Mini

Aunque los altavoces inteligentes ofrecen un amplio abanico de posibilidades, también pueden quedarse en un simple altavoz al que pedirle música. Pero además, si contamos en casa con un TV inteligente o bombillas smart, también podremos controlarlas, siempre y cuando sean compatibles.

El Google Home Mini (54,95 euros) es el modelo más sencillo de Google, pero con idénticas posibilidades que su hermano mayor.

Xiaomi Redmi Note 7

El Redmi Note 7 es uno de los mejores teléfonos en relación calidad precio de este 2019. Con una pantalla de 6,3 pulgadas, cámara dual trasera con un sensor de 48 MP, una batería de 4.000 mAh con carga rápida y hardware suficiente para tareas sencillas, el Redmi Note 7 es un modelo muy atractivo por diseño, autonomía, cámara y fluidez para el usuario básico y medio. Por 149 euros en PcComponentes.

Para la madre geek

Y nos vamos justo al otro extremo: madres que están al día de los últimos lanzamientos tecnológicos y siempre que pueden, aprovechan para probarlos.

Echo Plus

El Echo Plus es el altavoz inteligente más completo de Amazon en el apartado de conectividad, ya que es compatible con el protocolo Zigbee, lo que permite usarlo como puente para bombillas como las Philips Hue. No obstante, también cuenta con tecnología de cancelación de ruido y 7 micrófonos. El Echo Plus con una bombilla Philips Hue cuesta 149,99 euros en Amazon.

Mysmart Mirror

Un gadget muy interesante y original para madres techies es este espejo inteligente, el Mysmart Mirror (189 euros).

Se trata de un espejo de 7" en el que además de ver su reflejo, podrá estar al día de sus eventos viendo el calendario de Google, las noticias, el tiempo o el transporte. Es compatible con Alexa y Google Assistant y funciona a través de la nube de Google, de modo que la sincronización es automática.

Huerto urbano vertical

Decoración y tecnología se dan la mano en este huerto urbano vertical (139 euros), en el que podrá plantar 4 plantas en sus 4 macetas y olvidarse de regarlas... porque cuenta con un kit de autorriego con bomba de agua que se puede programar y los nutrientes para los dos años siguientes, aunque eso sí, de vez en cuando tendrá que rellenar el depósito.

Ring Video Doorbell 2

El Ring Video Doorbell 2 (199 euros) es un timbre smart para ver, sin necesidad de levantarnos a la puerta, quién está llamando.

Además, como integra sensores de movimiento, micrófono, cámara y altavoces, podremos interactuar con nuestras visitas. Con vídeo HD 1080p, visión nocturna por infrarrojos y compatible con Alexa.

Nanoleaf Rythm

Si ya tiene bombillas inteligentes y le podría interesar ir un paso más allá en cuanto a funcionalidad y decoración, el Nanoleaf Rythm ofrece además un punto estético. Se trata de un conjunto de paneles luminosos que además de iluminarse, cambian de color con la música o con el ambiente, ya sea a través de la app o con siri. No requieren puente. En Apple por 199,95 euros.

Roidmi F8 Storm

Robots aspiradores con aplicación hay unos cuantos, pero en formato de aspirador de escoba sin cables, no tantos. El Roidmi F8 Storm (307,02 euros) es uno de ellos. Y es que aunque tendremos que usarlo de forma manual, con la app podremos ver el estado de los componentes, estadísticas de limpieza y controlar parámetros.

Entre los puntos fuertes del Roidmi F8 Storm se encuentra su ligereza, versatilidad y el abanico de accesorios que incluye, de forma que se puede usar para alfombras, suelos duros, sofás y para el coche.

Para la madre freakie

Si le gusta la ciencia ficción y los videojuegos, es fan de sagas como Star Wars o no se pierde Juego de Tronos, aquí os ofrecemos algunas propuestas para esas madres con un punto freakie. Estrictamente hablando no son tecnología, pero son Xataka.

Ropa interior de Marvel

Marvel, Los Simpson y Batman constituyen referencias culturales de las últimas décadas y de varias generaciones. Si le gusta cualquiera de ellas, en H&M cuentan con un pack de 3 bragas de algodón con estas serigrafías. Por 9,99 euros.

Super Nintendo SNES

Para las amantes de las videoconsolas de los 90, la SNES (74,95 euros) ha vuelto y lo ha hecho con 21 juegos preinstalados y dos mandos para jugar en pareja a títulos como Super Mario World, Donkey Kong Country o Yoshi's Island.

Pijama de Star Wars

La princesa Leia es uno de los personajes más icónicos y queridos de la saga Star Wars. Precisamente Leia es la protagonista de este pijama largo con licencia oficial de Star Wars. Por 26,95 euros

TIME MACHINE V3+

Para nostálgicas de las máquinas Arcade, el TOAD es un mando de tipo Arcade con una Raspberry Pi 3B para emular las plataformas de antaño que podrá situar frente a cualquier monitor o TV con toma HDMI. Por 189 euros en TOAD

Pack clásicos del cine de ciencia ficción

Si le gusta el cine de ciencia ficción, en este pack cuenta con 5 clásicos en formato Blu-ray que han hecho historia: 'Blade Runner', 'Mad Max' , 'Mars Attacks!', 'Matrix' y '2001, Una odisea en el espacio'. Es un pack de Francia, pero incluye el castellano entre los idiomas de audio y subtítulos. Por 39,66 euros

