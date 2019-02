Tras meses de rumores y filtraciones, la nueva gama Galaxy S10 ya es oficial. A los clásicos Samsung Galaxy S10 y Samsung Galaxy S10+ se une una tercera propuesta más asequible, Samsung Galaxy S10e. Tras conocerse los precios, su disponibilidad no se ha hecho esperar: hoy comienza la preventa y el lanzamiento será el 8 de marzo. Estos son los comercios donde ya se pueden comprar.

Dónde comprar los nuevos Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 y Galaxy S10e

Aunque no será hasta el 8 de marzo cuando la nueva gama Galaxy S10 salga a la venta en España, hoy 20 de febrero ya están disponibles para la preventa en la web oficial de Samsung y en otros comercios, como veremos a continuación.

Además, en caso de reservarlos desde hoy y hasta el 8 de marzo, Samsung regala los Galaxy Buds en color blanco, los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung con carga inalámbrica.

Para recibir este regalo, aquellos que compren cualquier teléfono de la gama Galaxy S10 tendrán que suscribirse en la sección Samsung Account antes del 15 de marzo. En el caso de haber adquirido el Galaxy S10+ con 1TB de capacidad, el plazo para inscribirse aumenta hasta el 31 de marzo.

Tras registrarse en Samsung Account, los usuarios deberán abrir la app Samsung Members preinstalada en los teléfonos, y abrir la sección Ventajas para poder acceder al banner de la promoción. Una vez completado el formulario, recibiremos un email que confirmará el regalo.

Samsung

Los precios de los nuevos Samsung Galaxy S10 en la web oficial son los siguientes:

Samsung Galaxy S10e de 128GB: 759 euros

Samsung Galaxy S10 de 128GB: 909 euros

Samsung Galaxy S10+ de 128GB: 1.009 euros

Samsung Galaxy S10+ de 512GB: 1.259 euros

Samsung Galaxy S10+ de 1TB: 1.609 euros

Orange

En la teleoperadora Orange es posible comprar la nueva gama Galaxy S10 libre al mismo precio que el PVP oficiales. Eso sí, si queremos que nos salga más barato podemos contratar una tarifa con permanencia de 24 meses, en este caso el precio es más bajo. Además, si ya eras cliente, el precio de las tarifas es levemente inferior. Estos son los precios más bajos para los nuevos terminales de Samsung:

Samsung Galaxy S10e de 128GB desde 702 euros.

Samsung Galaxy S10 de 128GB color negro desde 804 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 128GB color negro desde 814,80 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 512GB color blanco desde 1.006,80 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 1TB color blanco desde 1.248 euros.

Vodafone

Los clientes de Vodafone pueden adquirir la nueva gama Galaxy S10 a precios inferiores a los precios oficiales mediante la contratación de una tarifa, lo que conlleva un desembolso inicial y el pago a plazos. El precio más atractivo se encuentra en las tarifas One S, One M, One L, One XS, One Familia y con la RED S, RED M y RED L, todos ellos con los siguientes importes:

Samsung Galaxy S10e de 128GB desde 708 euros.

Samsung Galaxy S10 de 128GB desde 744 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 128GB desde 840 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 512GB desde 1.056 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 1TB desde 1.392 euros.

Amazon

En Amazon también podemos prereservar ya los nuevos Samsung Galaxy S10, además están disponibles todos los colores.

Samsung Galaxy S10e de 128GB: 759 euros en amarillo, verde, blanco y negro.

Samsung Galaxy S10 de 128GB: 909 euros en verde, blanco y negro.

Samsung Galaxy S10+ de 128GB: 1.009 euros en blanco y negro.

Samsung Galaxy S10+ de 512GB: 1.259 euros en blanco y negro.

Samsung Galaxy S10+ de 1TB: 1.609 euros en blanco y negro.

El Corte Inglés

En El Corte Inglés ya se puede reservar los nuevos Samsung Galaxy S10 a los precios oficiales y en las siguientes configuraciones:

Phone House

Phone House tiene en preventa los siguientes modelos:

Samsung Galaxy S10e de 128GB en color negro: 759 euros

Samsung Galaxy S10 de 128GB en color negro: 909 euros

Samsung Galaxy S10+ de 128GB en color negro: 1.009 euros

Samsung Galaxy S10+ de 512GB en blanco y negro: 1.259 euros

Samsung Galaxy S10+ de 1TB en blanco y negro: 1.609 euros

Media Markt

En Media Markt ya se pueden reservar algunas versiones de los nuevos Samsung Galaxy S10 a su precio oficial:

Samsung Galaxy S10+, versión de 128GB en color negro por 759 euros.

Samsung Galaxy S10+, versión de 128GB en color negro por 909 euros.

Samsung Galaxy S10+, versión de 128GB en color negro por 1.009 euros.

Samsung Galaxy S10+, versión de 512GB en color blanco por 1.259 euros y en negro cerámica también por 1.259 euros.

Worten

Estos son los precios de los modelos disponibles para preventa en Worten:

Samsung Galaxy S10e de 128 GB color negro por 759 euros.

Samsung Galaxy S10 de 128 GB color negro por 909 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 128 GB color negro por 1.009 euros.

Samsung Galaxy S10+ de 512 GB color negro por 1.259 euros y en blanco cerámico por 1.259 euros

Samsung Galaxy S10+ de 1 TB color negro por 1.609 euros y en blanco cerámico por 1.609 euros

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.