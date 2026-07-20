El gadget de Xiaomi que es perfecto para viajar: una powerbank con cable integrado que cuesta 13 euros

Xiaomi suele tener muchísimos dispositivos que gozan de una muy buena relación calidad-precio, especialmente si los encontramos de oferta. En el terreno de las powerbank no hace falta gastarse mucho dinero para tener algo de calidad, y el mejor ejemplo lo tenemos dentro de la marca con la Xiaomi P15ZM que se encuentra en MediaMarkt por un precio de 12,99 euros.

Una powerbank buena, bonita y muy barata

La Xiaomi P15ZM es una powerbank o batería portátil que principalmente destaca por su precio, ya que ahora mismo la tenemos en la tienda con un descuento del 43%. Pero no podemos olvidarnos de todo lo que ofrece en cuanto a características se refiere.

En primer lugar, uno de los puntos más interesantes es que viene con un cable USB-C integrado, de tal forma que si únicamente vamos a recargar un dispositivo no tenemos que llevarnos un cable de forma adicional. En cambio, si queremos recargar más dispositivos, la powerbank viene con un puerto USB-C y otro USB-A.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

La batería portátil ofrece una potencia de carga de 22,5W, una cifra un poco baja, pero que permite recargar muchos dispositivos en no demasiado tiempo. También cabe destacar que cuenta con una capacidad de 10.000 mAh, que da de sobra para recargar prácticamente cualquier smartphone al completo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Xiaomi P15ZM hoy ✅ LO MEJOR S u precio : es una powerbank muy barata.

: es una powerbank muy barata. Su cable integrado , que nos evita llevar un cable de forma adicional (y ocupando espacio).

, que nos evita llevar un cable de forma adicional (y ocupando espacio). Sus puertos USB: además del cable, viene con un puerto USB-C y otro USB-A. ❌ LO PEOR Su potencia de carga de 22,5W, una cifra un poco baja para parte de los móviles actuales que soportan más de 50W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una powerbank muy barata que te permita salir del paso en determinados momentos (sobre todo de viaje) para recargar el móvil al completo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una powerbank que te permita recargar varias veces el móvil o que te permita recargar un ordenador portátil, ya que en esos casos es mejor apostar por baterías portátiles con mucha capacidad o una gran potencia de carga.

También te puede interesar

UGREEN Nexode 45W Power Bank 20000mAh Batería Externa Carga Rápida Cable USB C Integrado PD3.0 Cargador Portátil PC LED Compatible con iPhone 17 16 15 Plus Pro MAX Galaxy S25 S24 A56 A16 MacBook iPad Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Anker Cargador portátil de 20.000 mAh con Cable USB C Integrado, batería de Carga rápida de 87 W, 2 USB-C y A, para MacBook, iPhone 17 16 15 14 Series, Samsung, Switch, y más Hoy en Amazon — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados