HOY SE HABLA DE

Fin de semana de fútbol gratis en DAZN y Movistar Plus: así puedes ver más de 40 partidos a coste cero

Ambas plataformas ofrecen de forma gratuita la próxima jornada completa de LaLiga Hypermotion, aunque DAZN también agrega la Liga de Naciones

Futbol Gratis Movistar Plus Dazn
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
841 publicaciones de Juan Lorente

Aunque LaLiga está ahora mismo en un parón, octubre empieza con mucho fútbol que ver. No es lo normal, pero durante estos días podemos ver un buen montón de partidos de forma totalmente gratuita. Y no, no nos estamos refiriendo a los que suele emitir RTVE en abierto, sino a dos plataformas que ofrecen gratis fútbol durante estos días: Movistar Plus y DAZN. Te contamos más.

Suscripción mensual a Movistar Plus

Suscripción mensual a Movistar Plus

PVP en Movistar Plus — 9,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fútbol gratis en DAZN y Movistar Plus

Liga Hypermotion

Empecemos con Movistar Plus. Como te hemos contado en otras ocasiones, para ver fútbol en esta plataforma es necesario optar por su Plan Libre de 9,99 euros al mes. Ahí podemos ver un partido de LaLiga en cada jornada, así como de la Champions. Sin embargo, lo de este fin de semana es completamente diferente porque, en esta ocasión, vamos a tener fútbol en su Plan Gratuito

Esta suscripción de Movistar, como su nombre indica, no tiene coste alguno. De hecho, para registrarnos, lo único que necesitaremos será un correo electrónico, por lo que no tendremos que introducir ningún tipo de forma de pago. ¿Y qué fútbol podremos ver estos días con este Plan Gratuito? Pues la jornada 8 completa de LaLiga Hypermotion. Son los siguientes partidos:

  • CD Eldense - Real Oviedo: 2 de octubre a las 20:30.
  • Albacete - Eibar: 3 de octubre a las 14:00.
  • Almería - Burgos: 3 de octubre a las 16:15.
  • C. E. Sabadell - FC Andorra: 3 de octubre a las 18:30.
  • Cádiz - Leganés: 3 de octubre a las 18:30.
  • Real Sociedad B - Granada: 4 de octubre a las 14:00.
  • Sporting Gijón - Celta B: 4 de octubre a las 16:15.
  • U. D. Las Palmas - Valladolid: 4 de octubre a las 18:30.
  • Castellón - AD Ceuta: 4 de octubre a las 18:30.
  • Girona - R.C.D. Mallorca: 4 de octubre a las 21:00
  • Córdoba - Tenerife: 5 de octubre a las 20:30.
Plan Fútbol (mensual)

Plan Fútbol (mensual)

PVP en DAZN (desde) — 19,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Y en DAZN? Esta plataforma tiene hasta el próximo 5 de octubre lo que ha llamado 'Open Days'. Durante estos días, vamos a poder ver también la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. Además, la jornada 3 de la Liga de Naciones de la UEFA y varios partidos de la jornada 4, así como cuatro partidos de la ACB de baloncesto y la Liga prime Futsal. Ahí tenemos partidos muy interesantes como un Francia-Italia, un Croacia-Inglaterra o un Portugal-Noruega, entre otros.

Lidl tiene la solución a los enchufes desaprovechados tras muebles y sofás que permite cargar varios dispositivos a la vez
En Xataka
Lidl tiene la solución a los enchufes desaprovechados tras muebles y sofás que permite cargar varios dispositivos a la vez

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+

Hoy en Amazon — 37,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
McAfee Total Protection para 10 Dispositivos 2026, 15 meses, Exclusivos de Amazon | Antivirus, VPN, software de seguridad | Suscripción con renovación automática | Descargar

McAfee Total Protection para 10 Dispositivos 2026, 15 meses, Exclusivos de Amazon | Antivirus, VPN, software de seguridad | Suscripción con renovación automática | Descargar

Hoy en Amazon — 21,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | DAZN, Movistar

En Xataka | Dónde ver partidos de LaLiga EA Sports 26/27, fútbol de la primera división en esta próxima temporada

En Xataka | Movistar Plus+ activa su Plan Gratuito con programas completos y mucho contenido, seas del operador que seas

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios