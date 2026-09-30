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Estos auriculares prometen el doble de cancelación de ruido que su generación anterior, vienen con pantalla y ahora están de oferta

Unos auriculares de Anker que ya se pueden comprar con descuento antes de la Fiesta de Ofertas Prime

Soundcore Liberty 5 Pro
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Alberto García

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Amazon ha vuelto a dar un pequeño adelanto de lo que podremos ver durante la Fiesta de Ofertas Prime con los primeros descuentos en muchos productos. Algunos dispositivos de Anker ya han bajado de precio, siendo los Soundcore Liberty 5 Pro uno de los más atractivos porque con su oferta se quedan por 139,99 euros.

Soundcore Liberty 5 Pro

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PVP en Amazon (exclusivo Prime) — 139,99
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Unos auriculares con traducción en tiempo real

Soundcore Liberty 5 Pro Amazon

Los Soundcore Liberty 5 Pro son unos auriculares Bluetooth de la marca Anker que cuentan con formato TWS. Lo interesante es que, además de las almohadillas, vienen con almohadillas de sujeción, lo que permite que podamos ajustar mejor los auriculares.

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La misma Anker promete que estos auriculares ofrecen el doble de cancelación de ruido que su generación anterior, pero es más llamativo el hecho de que cuentan con traducción en tiempo real con soporte en 100 idiomas, algo que en la práctica se puede utilizar en conversaciones en vivo.

A nivel visual, también destaca la pantalla que integra el estuche de carga que permite alternar entre los modos de cancelación activa de ruido, ajustar el ecualizador o activar y desactivar la tecnología Dolby Atmos. Esto, más que nada, ofrece una mayor comodidad al no depender tanto del móvil.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Soundcore Liberty 5 Pro hoy

 LO MEJOR

  • Cuenta con función de traducción en tiempo real con soporte en 100 idiomas.
  • Incluye almohadillas y almohadillas de sujeción.
  • Su pantalla evita que utilicemos el móvil para configurar ciertos parámetros o modos de los auriculares.

❌ LO PEOR

  • Es una oferta exclusiva para suscriptores Prime de Amazon.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que ofrezcan diversas formas para ajustarlos a tus orejas, que cuenten con funciones como traducción en vivo y que permitan configurar los auriculares a través del estuche de carga.

⛔ NO LO COMPRES SI... No te interesan la traducción en tiempo real, sobre todo si prefieres otro formato de auriculares.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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