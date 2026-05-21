Estos auriculares son cómodos, tienen una muy buena cancelación de ruido y nunca habían estado tan baratos en El Corte Inglés

Unos auriculares TWS de Huawei que durante la campaña Ahórrate el IVA se podrán comprar más baratos

Huawei Freebuds Pro 5
Alberto García

Alberto García

¿Qué auriculares me compro? Quizás te hayas hecho esta pregunta en algún momento dado que hoy en día hay muchísimos modelos para elegir. Si te la estás haciendo ahora mismo y buscas unos auriculares muy buenos por un precio mucho más ajustado, atento: El Corte Inglés tiene los Huawei FreeBuds Pro 5 por 164,45 euros.

PVP en El Corte Inglés — 164,45 MediaMarkt — 166,00 Huawei — 169,00 Amazon — 199,00
Cómodos y con muy buena cancelación de ruido

Los Huawei FreeBuds Pro 5 son unos auriculares bastante interesantes para el precio que tienen ahora mismo durante la campaña Ahórrate el IVA de El Corte Inglés, que finalizará el próximo 24 de mayo. Y lo son por bastantes razones, ya que hablamos de un modelo de muy buena calidad tanto por sus características como por el sonido que entrega.

En primer lugar, una de las cosas que más nos gustaron cuando analizamos los Huawei Freebuds Pro 5 fue su cancelación activa de ruido (ANC), que es de las mejores que hemos probado en auriculares con este formato. Cancelan muy bien el ruido ambiente, sobre todo si los comparamos con su anterior generación.

También son bastante cómodos, algo de agradecer si los llevamos puestos durante horas. La calidad de audio es muy buena y la batería nos ofrece casi seis horas de autonomía, aunque esto depende mucho del uso que le demos, si tenemos la cancelación activa de ruido o del nivel de volumen.

 LO MEJOR

  • Su cancelación activa de ruido: es bastante buena y mejora con respecto a su generación anterior.
  • Son muy cómodos, incluso llevándolos puestos durante horas.

❌ LO PEOR

  • Su carga inalámbrica, que sigue siendo bastante lenta.
  • El códec L2HC 4.0: Huawei se reserva este códec, que es el más atractivo, para sus móviles.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares Bluetooth con una excelente cancelación activa de ruido, sobre todo si tienes un móvil de la marca para aprovechar el códec L2HC 4.0.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un mayor presupuesto y buscas una alternativa con mejor cancelación de ruido; aquí los Sony WF-1000XM6 son más atractivos.
XIAOMI Redmi Buds 8 Pro, True Wireless Bluetooth, cancelación Activa de Ruido de hasta 55 dB, Triple Driver, Sonido Hi-Res Hi-Fi, Dolby Audio, hasta 33h de autonomía, Bluetooth 5.4, IP54, Negro

Hoy en Amazon — 57,84
soundcore Liberty 5 by Anker Auriculares Inalámbricos Bluetooth con Cancelación de Ruido, Reducción de Voz 2X más Potente, ANC en Tiempo Real, Carga Rápida, Audio Dolby, Llamadas Claras con IA y 6Mics

Hoy en Amazon — 69,99
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Jose García, Huawei

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros

