Estos auriculares son cómodos, tienen una muy buena cancelación de ruido y nunca habían estado tan baratos en El Corte Inglés

¿Qué auriculares me compro? Quizás te hayas hecho esta pregunta en algún momento dado que hoy en día hay muchísimos modelos para elegir. Si te la estás haciendo ahora mismo y buscas unos auriculares muy buenos por un precio mucho más ajustado, atento: El Corte Inglés tiene los Huawei FreeBuds Pro 5 por 164,45 euros.
Huawei FreeBuds Pro 5
Cómodos y con muy buena cancelación de ruido
Los Huawei FreeBuds Pro 5 son unos auriculares bastante interesantes para el precio que tienen ahora mismo durante la campaña Ahórrate el IVA de El Corte Inglés, que finalizará el próximo 24 de mayo. Y lo son por bastantes razones, ya que hablamos de un modelo de muy buena calidad tanto por sus características como por el sonido que entrega.
En primer lugar, una de las cosas que más nos gustaron cuando analizamos los Huawei Freebuds Pro 5 fue su cancelación activa de ruido (ANC), que es de las mejores que hemos probado en auriculares con este formato. Cancelan muy bien el ruido ambiente, sobre todo si los comparamos con su anterior generación.
También son bastante cómodos, algo de agradecer si los llevamos puestos durante horas. La calidad de audio es muy buena y la batería nos ofrece casi seis horas de autonomía, aunque esto depende mucho del uso que le demos, si tenemos la cancelación activa de ruido o del nivel de volumen.
⚡ EN RESUMEN: oferta de Huawei Freebuds Pro 5 hoy
✅ LO MEJOR
❌ LO PEOR
💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos buenos auriculares Bluetooth con una excelente cancelación activa de ruido, sobre todo si tienes un móvil de la marca para aprovechar el códec L2HC 4.0.
⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un mayor presupuesto y buscas una alternativa con mejor cancelación de ruido; aquí los Sony WF-1000XM6 son más atractivos.
