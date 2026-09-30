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Este móvil tiene una batería de casi 10.000 mAh y, por fin, su precio ha bajado desde su lanzamiento

Un móvil que destaca por su batería, pero que no se queda atrás en otros apartados como la pantalla o su almacenamiento interno

Redmi Note 17 Pro Max 5g
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Alberto García

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Peses a que tenemos por delante algunas de las campañas más potentes de ofertas, ahora mismo podemos ver muy buenos precios en móviles como el Redmi Note 17 Pro Max 5G, un móvil que se lanzó hace tan solo unas semanas. Se encuentra en Amazon por un precio de 519,92 euros en lugar de 649,90 euros, aunque para acceder a la oferta es necesario contar con una suscripción Prime.

Redmi Note 17 Pro Max 5G (8 GB, 512 GB)

Redmi Note 17 Pro Max 5G (8 GB, 512 GB)

PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 519,20 Amazon — 519,92 Acaba en 10 h 26 min El Corte Inglés — 649,00 Xiaomi — 649,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una batería enorme

Redmi Note 17 Pro Max 5g Amazon

¿Es para ti este móvil? Quizás no sea el más potente para jugar en máxima calidad, pero sí que es de lo más completito por aproximadamente 500 euros. Y es que hablamos de un smartphone que incorpora una enorme batería silicio-carbono de 9.210 mAh, una cifra disparatada que nos dará autonomía de sobra para unos cuantos días. Además, esta batería soporta carga rápida de 100W, una cifra decente para tal capacidad.

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Tampoco se queda atrás el hecho de que hablamos de un móvil en su configuración de 512 GB de almacenamiento, algo que es ideal si sueles guardar muchas fotos, vídeos o archivos en general. También cabe añadir que incorpora una pantalla de 6,83 pulgadas que ofrece tanto una resolución 1,5K como una tasa de refresco de 120 Hz.

En cuanto a su apartado de sonido, incluye un par de altavoces compatibles con Dolby Atmos, también viene con el procesador Snapdragon 6 Gen 5, cuenta con NFC, es resistente al agua y al polvo (IP66/IP68) y su sistema operativo es HyperOS 3, el propio de Xiaomi.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Redmi Note 17 Pro Max 5G hoy

 LO MEJOR

  • Su batería de 9.210 mAh.
  • Su configuración de 512 GB de almacenamiento interno.
  • Su resolución 1,5K.

❌ LO PEOR

  • Su configuración de 8 GB de RAM.
  • Su apartado fotográfico no está a la altura de otras de sus especificaciones.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que destaque sobre todo por tener una gran batería. También si prefieres tener mucho almacenamiento y una buena pantalla.

⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres para multitarea o para exprimirlo al máximo con videojuegos.

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