Este monitor es perfecto para productividad. Incorpora una doble pantalla y te lo puedes llevar a donde quieras

Llevo teletrabajando varios años y, pese a que realmente puedo trabajar donde quiera mientras tenga un ordenador e Internet, hay ciertos dispositivos o periféricos que para mí son imprescindibles para tener una buena productividad, como es el caso de un Stream Deck o de dos monitores. Por ello los monitores portátiles me resultan tan atractivos, sobre todo si incluyen varias pantallas como el Acer PD193QEbmiuux que, además, ahora mismo está de oferta en PcComponentes por 349 euros (antes 449,99 euros).

Acer PD193QEbmiuux (18,5 pulgadas, 100 Hz) PVP en PcComponentes — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un monitor con doble pantalla que es portátil

El Acer PD193QEbmiuux es un monitor portátil que nos podemos llevar a prácticamente cualquier lado, ya que uno de los puntos donde más destaca es que es bastante ligero con un peso de 2,33 kg aproximadamente. Es un peso bastante bajo para tratarse de un monitor con buenas características.

Y es que hablamos de un monitor que monta una doble pantalla con panel IPS de 18,5 pulgadas. Podemos utilizar una única pantalla si lo queremos, pero lo interesante es que, gracias a su soporte trasero, permite tener dos pantallas para trabajar, una encima de la otra.

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Además, también cabe mencionar que este monitor ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 100 Hz, incorpora dos puertos USB-C, un puerto HDMI y salida para auriculares. Además, lo bueno no se queda ahí, y es que también incorpora un sistema de altavoces y es compatible con soportes VESA 75 x 75 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Acer PD193QEbmiuux hoy ✅ LO MEJOR Es muy ligero , sobre todo si tenemos en cuenta su tamaño.

, sobre todo si tenemos en cuenta su tamaño. Su doble pantalla, que permite que podamos tener una mejor productividad si solemos utilizar la multitarea. ❌ LO PEOR Es un monitor portátil, pero su tamaño es muy grande .

. No se puede colocar una pantalla al lado de la otra. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor que te permita trabajar donde quieras, sobre todo si quieres hacerlo con dos o tres pantallas (si utilizas un ordenador portátil). ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un monitor portátil más pequeño, ya que este modelo de Acer es bastante grande.

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Imágenes | Acer

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