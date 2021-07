Este monitor gaming curvo Dell es un chollo: con panel VA de 24 pulgadas, 165 Hz de refresco y rozando los 100 euros en Amazon

Si buscas un monitor gaming, no te lo pienses mucho porque esta oferta de Amazon va a ser visto y no visto y no es para menos: este monitor Dell S2422HG en PcComponentes ronda los 200 euros y que en la web oficial cuesta más del doble, estamos ante un chollo en toda regla si lo compras a 104 euros con envío rápido y gratis.

Comprar el Dell S2422HG al mejor precio

Las cifras hablan solas: en la web oficial marca su PVP como 319 euros, rebajado se aproxima a los 100 euros y en Amazon ha ido bajando de precio progresivamente hasta poderlo comprar por 104 euros, precio de locura para sus prestaciones.

El Dell S2422HG es un monitor gaming con panel curvo VA de 23,8" con resolución Full HD, una impresionante tasa de refresco de 165 Hz, tiempo de respuesta de de 1 ms (MPRT) y 4 ms GTG (gris a gris) para neutralizar el efecto borroso en el movimiento y tecnología AMD FreeSync Premium.

Cuenta con un diseño con gestión de cables integrada y para más comodidad, es regulable en altura e inclinable, de modo que puedas ponerlo a tu gusto.

