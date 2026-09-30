Este Kindle tiene el tamaño de una tablet y también viene con pantalla a color. Es perfecto para cómics y está de oferta

Esta semana estamos viendo muchas ofertas en los dispositivos de Amazon como un pequeño adelanto de lo que está por venir durante la Fiesta de Ofertas Prime. Ahora, uno de los eReaders más atractivos de la marca ha bajado de precio hasta los 454 euros. Hablamos del Kindle Scribe Colorsoft.

Un Kindle enorme, con pantalla a color y lápiz incluido

El Kindle Scribe Colorsoft no es un eReader que esté orientado a utilizarse en cualquier lugar, aunque por poder se puede. El motivo es que es de los modelos más grandes de Amazon al contar con una pantalla de 11 pulgadas, lo que da pie a que podamos tener una mejor experiencia a la hora de leer ciertos contenidos.

Un buen ejemplo lo tenemos en los cómics, sobre todo occidentales que son más grandes, las revistas y los mangas. En este tipo de pantallas se leen muy bien y sin tener que hacer zoom constantemente. Además, no podemos obviar que su pantalla es a color, ofreciendo una experiencia bastante mejor al leer cómics y revistas, así como para ver las portadas e ilustraciones de los libros.

Este modelo también cuenta con luz cálida ajustable, con un sensor que ajusta la luz frontal de forma automática y además es un eReader muy delgado. También incluye un lápiz para tomar notas o dibujar y su autonomía es de hasta ocho semanas de lectura, una cifra inferior al modelo base que alcanza las 16 semanas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del kindle scribe colorsoft hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : tanto por el tamaño como por ser a color, lo que permite leer y ver mejor los cómics, manga, revistas, portadas e ilustraciones.

: tanto por el tamaño como por ser a color, lo que permite leer y ver mejor los cómics, manga, revistas, portadas e ilustraciones. Su capacidad de almacenamiento: tiene 32 GB, que da para guardar muchísimos libros. ❌ LO PEOR Pesa 400 gramos : es mucho más cómodo de utilizar con ambas manos.

: es mucho más cómodo de utilizar con ambas manos. Su batería: la autonomía es bastante inferior a la del Kindle Scribe. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un eReader grande y con pantalla a color, sobre todo si lo vas a utilizar en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más pequeño para leer tanto en casa como fuera de ella.

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Imágenes | Amazon

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