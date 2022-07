Esta bicicleta eléctrica rozando los 500 euros es el chollo del Prime Day para moverse por la ciudad

Por hacer más deporte, para no complicarte tanto aparcando, para no gastar tanto en combustible... hay muchas razones para dar el salto a la bici eléctrica y más si tienes la oportunidad de hacerlo al ajustado precio de la F.lli Schiano E- Moon, un modelo urbano muy cómodo que desploma su precio hasta los 519 euros por el Prime Day 2022. Eso sí, recuerda que para aprovechar esta oferta has de ser de Amazon Prime. ¿Y si no lo eres? Siempre te queda la opción de aprovechar sus 30 días gratis de prueba y darte de baja cuando quieras.

Comprar la bici eléctrica F.lli Schiano E- Moon al mejor precio

El PVP de la F.lli Schiano E- Moon es de 729 euros y, aunque la hemos llegado a ver por 100 euros menos, hoy y mañana está a precio chollo de 519 euros. Es una bicicleta eléctrica de gama de entrada pero para uso esporádico o simplemente para recibir "un empujoncito" en recorridos no muy exigentes resulta interesante.

Con un diseño que resulta ergonómico y práctico, con sillín ancho, parrilla y pata de cabra, cuenta con neumáticos de 26", con una batería de de litio GREENWAY de 468Wh, motor de 250W ANANDA M129F limitado a 25 km/h como marca la ley y situado en la parte delantera, soporta hasta 120 Kg de peso.

