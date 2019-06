Si eres usuario de pago Google One, Google tiene un regalo para ti: un altavoz Google Home Mini gratis

Si pagas por los servicios de Google One, la empresa de Mountain View tiene un regalo para ti: su altavoz inteligente Google Home Mini. Sin trampa ni cartón. Eso sí, no es posible contratar una tarifa ahora, sino que esta promoción funciona para los usuarios que ya llevan cierto tiempo y tendrán que solicitarlo. Si es tu caso, te contamos cómo puedes tener un Google Home Mini gratis.

Cómo conseguir un Google Home Mini gratis

Solo con tener una cuenta de Google, habitual si tenemos dispositivos Android o un correo de Gmail, Google nos ofrece 15 GB de almacenamiento gratis. No obstante y dada la cantidad y calidad de servicios que Google ofrece en su nube como Google Photo o Google Drive, algunos usuarios han tomado la decisión de contratar los planes de Google One, cuya tarifa más básica tiene un coste de 1,99 euros al mes. Si es tu caso y sigues siendo usuario de los planes de Google, estás de enhorabuena: Google te regala un altavoz inteligente Google Home Mini.

Eso sí, para poder conseguir el Google Home Mini gratis con el que Google está obsequiando a sus suscriptores de pago, has tenido que hacerte usuario de pago de Google One desde antes del 17 de junio de 2019, de modo que no es posible contratar la tarifa ahora para recibir el regalo.

Esta promoción de Google termina el día 10 de julio de 2019, deberemos ser mayores de edad para hacer uso de ella y solo se puede canjear una vez para cada plan de Google One. Asimismo, el proceso se realizará a través de internet y has de tener completos los datos de pago en la web de Google.

Si cumples con los requisitos, solo es necesario acceder a Google One tanto desde la app como desde el navegador y pulsar sobre "Ventajas". En ese momento verás un código que necesitarás más adelante para que el Google Home Mini te salga gratis.

Vamos a la tienda de Google y allí añadimos a la cesta el Google Home Mini del color que elijamos como si fuéramos a comprarlo pagando. Cuando aparezca el resumen, añadimos el código para que nos salga gratis.

O, más fácil todavía: si pulsas sobre el código, te llevará directamente a la Google Store, donde solo tendremos que meter en la cesta el Google Home Mini del color que elijamos y se aplicará el descuento automáticamente. En unos días, el altavoz llegará a tu casa.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.