El eReader que siempre recomiendo, ahora más barato: así es el lector que ha vuelto de oferta en MediaMarkt durante muy pocos días

Llevo unos cuantos años utilizando un Kobo Clara 2E casi a diario y hasta ahora he leído muchísimas novelas. Por esta misma razón llevo un tiempo recomendado el Kobo Clara BW a amigos y familiares, ya que es básicamente el modelo que tengo yo, pero actualizado.

Por lo que cuesta (169,99 euros), es de los modelos que más me atraen en lo personal; más ahora que MediaMarkt lo tiene de oferta por 149 euros. ¿Ha estado más barato? Sí, pero con la subida de precios en la marca, ahora mismo es de los mejores momentos para comprar este eReader si no queremos esperar al Black Friday, donde es posible que también encontremos buenos precios.

Eso sí, el eReader está de oferta durante la campaña Vuelta al cole de MediaMarkt, que finalizará el próximo 28 de septiembre.

Un eReader para leer en exteriores

El Kobo Clara BW es un eReader que mantiene el formato tradicional de la línea Clara con una pantalla de 6 pulgadas, por lo que es un tamaño perfecto tanto para leer en casa como para disfrutar de la lectura fuera de ella. Incluso con o sin funda (aunque depende mucho del tipo de funda) cabe en casi cualquier bolsillo.

El rendimiento es bastante bueno en todo momento. Permite personalizar la letra, así como su fuente y otros apartados, se puede utilizar perfectamente en verano cuando vayamos a la piscina porque ofrece resistencia al agua (IPX8) y es compatible con muchísimos formatos.

Por otro lado, cabe mencionar que el Kobo Clara BW viene con 16 GB de almacenamiento para guardar muchísimos libros, su pantalla es antirreflejos y es compatible con audiolibros, permitiendo escucharlos al conectar unos auriculares a través de conexión Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kobo Clara BW hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es ideal para leer en casa o fuera de ella.

: es ideal para leer en casa o fuera de ella. Su rendimiento .

. Es compatible con audiolibros. ❌ LO PEOR Su precio oficial : ha subido desde su lanzamiento.

: ha subido desde su lanzamiento. Permite leer manga, pero... el tamaño de la pantalla es demasiado pequeña para tener una buena experiencia. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un eReader pequeño para poder leer o escuchar libros en casa o fuera de ella. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leer ciertos libros como cómics, revistas o manga, ya que para ello es recomendable apostar por un eReader a color (revistas y cómics) o un eReader más grande (manga y cómics occidentales).

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Imágenes | Rakuten Kobo

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