El equipo de Antonio Sabán: ordenador, cámara, smartphone, accesorios y más

A sus 27 años, Antonio Sabán es todo un veterano en medios digitales. Además de colaborador de Xataka, es Lead Editor y coordinador de Genbeta. Apasionado de la tecnología, el andaluz es una referencia en Webedia a la hora consultar especificaciones técnicas de diferentes gadgets por su memoria y meticulosidad. Hemos charlado con Antonio para que nos cuente con qué equipo trabaja y por qué lo eligió.

Dos ordenadores con macOS y una pantalla 4K en su día a día

Para Antonio Sabán, macOS es su sistema operativo favorito para trabajar, una cuestión tanto de comodidad como de costumbre:

"He sido usuario de Mac desde pequeño, porque mi padre los tenía para diseño gráfico, y aunque también he utilizado y analizado muchos PCs con Windows, nada me hace estar tan cómodo como macOS a día de hoy. He dado muchas oportunidades a Windows 10 y reconozco que es un gran sistema, pero al igual que en smartphones puedo vivir tranquilamente con iOS o Android, en escritorio necesito macOS".

Para trabajo en casa y en movilidad usa un MacBook Pro de 13" de finales de 2013, que quiere prolongar hasta 2020 o 2021: "Estoy a la espera de ver si Apple ha solucionado finalmente el asunto de los teclados y de ver qué pasa con la teórica transición a ARM que debería llegar el próximo año."

No obstante, reconoce que en jornadas de trabajo intensas, el hardware de su portátil se queda corto:

"Echando de menos algo de potencia y versatilidad, también adquirí un HP Elite 8300 reacondicionado (395 euros), por la sencilla razón de que por poco dinero tienes una máquina relativamente silenciosa, de bajo consumo, con capacidad para hasta 32 GB de RAM (en mi caso lleva 16 GB), Core i7-3770, SSD y, lo más importante, compatibilidad con macOS Mojave gracias a que es muy fácil convertirlo en hackintosh. Es el ordenador que suelo usar en el día a día, y al ser casi el doble de potente que mi MBP (al nivel de un iMac tope de gama de 2012, tampoco ninguna maravilla en el momento actual) mueve con soltura archivos RAW en Adobe Lightroom, que es lo más exigente que suelo hacer."

Sobre la experiencia de convertirlo en hackintosh: "Ya lo había hecho en portátiles, y no fue muy complicado hacerlo funcionar siguiendo guías básicas en Internet, por lo que la experiencia fue buena. Eso sí, es algo que solo recomiendo a gente experimentada, porque habrá siempre detallitos como el reposo que no funcionen bien hasta que des con la tecla, algo que puede llevar horas. Si tienes tiempo, paciencia y ciertos conocimientos, y sobre todo eligiendo el hardware adecuado, creo que merece mucho la pena el ahorro. "

"Eso sí, si lo que quieres es la experiencia nativa de Apple, mi consejo es que adquieras un equipo de ellos directamente. Un hackintosh no tiene el diseño de Apple, pero a mí esa parte hace tiempo que dejó de importarme, y lo que más valoro es el sistema en sí, y con este modelo puedo incluso actualizar macOS versión a versión sin problemas."

Ambos equipos están acompañados de un monitor LG 27UK850 (461 euros), 4K y de 27 pulgadas: "Soporta DisplayPort por USB-C, con lo que lo compré con vistas al futuro, para que pueda cargar mi próximo portátil a la vez que saca vídeo. Mi objetivo era contar con una calidad de imagen decente, buena conectividad y peana y dejar de ver píxeles a lo pantalla 1080p, y eso lo cumple a la perfección."

"Soy muy exigente en lo que respecta a calidad de imagen, pero el estado del mercado de monitores tampoco ofrece demasiadas alegrías por debajo de los 1000 euros. En el rango de presupuestos en los que me manejaba, era mi mejor opción."

Como periféricos, Antonio usa uno de los ratones más populares entre los editores de Xataka, el Logitech MX Master AMZ (76,11 euros): "Es la versión del MX Master que Amazon comercializa, y que adquirí muy barato en el Black Friday. Me costó adaptarme, pero ahora no puedo vivir sin su rueda de scroll infinito y sus botones programables."

Lo acompaña de un teclado Logitech K760: "Es comodísimo porque es inalámbrico y se alimenta vía un panel solar que tiene, y nunca te dejará tirado incluso aunque trabajes en ambientes de baja luz. Es un teclado con disposición de teclas para Mac, y otra de las cosas que valoro mucho de él es que permite emparejar con tres equipos distintos. Esto lo he llegado a usar para escribir en el iPhone en la universidad."

Aunque no lo usa para trabajar, Antonio Sabán complementa su equipo con un iPad 2018 (299 euros) que emplea para estudiar Sociología y Ciencias Políticas: "Me sirve fundamentalmente para leer y anotar en PDFs, aunque también para reproducir películas y series en viajes. Quizás algún día iPadOS alcance el nivel que a mí me hiciera tan productivo como soy en macOS. Veo que el momento se va acercando, pero aún está lejos."

Qué se lleva cuando se va de viaje

Antonio Sabán nos lista los gadgets que mete en su mochila de Star Wars cuando trabaja en movilidad: "Ya sea en un viaje o cuando salgo de casa unas horas, me llevo el teléfono, el MacBook Pro y su cargador, mis cascos y, en caso de necesitar zoom, mi cámara."

"La mochila es uno de los apartados que menos perfeccionados tengo. Uso una Samsonite de Star Wars (65 euros) que me regaló mi novia y que no aporta compartimentos para cables ni seguridad extra al portátil, pero me permite meter todo lo que llevo (incluso algo de ropa), y de momento ha sido suficiente. Estoy pensando, eso sí, en adquirir alguna que proteja más siguiendo las recomendaciones de los compañeros de Xataka".

El andaluz suele acudir a eventos y presentaciones, lugares donde el zoom es necesario para tomar fotos y vídeos al detalle desde cierta distancia: "Entones llevo mi Panasonic Lumix LX100 (499 euros). Me encanta el rendimiento fotográfico que ofrece frente a las fotos que saco con mi móvil y que prácticamente cabe en un bolsillo, algo fundamental para mi espalda tras años cargando con una réflex a la que en el fondo no le sacaba partido."

"A diferencia de otras compactas que llegaban con sensor de una pulgada, Panasonic apostó por hacer una con sensor micro 4/3, lo que ofrece mucha mayor calidad de imagen y un ruido contenido. La otra joya es su óptica 24-75 mm equivalentes en 35 mm con apertura máxima f1.7, que además de ser muy luminosa, ofrece un bokeh que me encanta. No me planteo cambiarla salvo que aumenten mucho mis necesidades de foto y vídeo."

Respecto a los auriculares, usa unos Sony MDR1000-XM2, del cual ya existe un nuevo modelo:

"Tuve la primera versión y quedé encantado con la cancelación de audio y la comodidad que me aportaba en viajes. El sonido no es todo lo brillante que me gustaría — por ejemplo hay auriculares con cables más baratos como los Audio-Technica ATH-M50X (129 euros) que suenan mejor — pero es una gran opción para todo aquel que quiera aislarse de su entorno y una gran autonomía."

Sus accesorios imprescindibles

Aunque se lleva su portátil y su smartphone a todas partes, nos reconoce que los adaptadores y los cables forman parte de su día a día, ya sea trabajando en casa o en viajes, por cortos que estos sean:

"Para mí es fundamental este cargador triple de AUKEY (19,99 euros), ya que que me permite cargar auriculares, iPad y iPhone cuando estoy fuera y no tengo a mano muchos enchufes. Sin embargo, lo acabo usando mucho en casa también cuando necesito cargar rápido, porque carga mi iPhone XR mucho más rápido que el cargador de 5 vatios que Apple proporciona en la caja.

Asimismo, Sabán también opta por accesorios certificados por Apple: "En el mercado hay alternativas con muy buena relación precio y muy robustos, por eso suelo adquirirlos de terceros. Como ahora tengo dispositivos USB-C, Lightning y microUSB, he optado por un cable multipuerto Spigen (13,99 euros) y no puedo estar más contento por la versatilidad que me ofrece, a la vez que aligera lo que tengo que llevar en la mochila."

Termina su lista de accesorios que no pueden faltar en su mochila un power bank: "Cuento con una batería externa de 10.000 mAh de Samsung (49,90 euros), que se carga por USB-C, pero que permite cargar a dispositivos tanto por USB-A como inalámbricamente y que me resulta muy cómoda por sus puertos, diseño y ligereza. "

A la búsqueda de su smartphone perfecto y recomendaciones

Así como en escritorio Antonio tiene claro que macOS es el sistema operativo que mejor maximiza su productividad, para los smartphones reconoce que puede vivir tranquilamente con iOS o Android. Inquieto tecnológicamente hablando, Sabán cambia de teléfono aproximadamente cada año, si bien antes lo hacía con mayor frecuencia:

"En otras épocas cambiaba cada seis meses o menos, pero ahora me parece que los productos están suficientemente maduros como para mantenerse mucho tiempo conmigo. El 8 Plus que tuve antes del P20 Pro no me terminaba de convencer, pero anteriormente, el iPhone 6s Plus fue el primer terminal que me duró dos años."

Ahora tiene un iPhone XR, que sustituyó a un Huawei P20 Pro (468,54 euros): "Me encantaba su autonomía, que Huawei logró siendo de las primeras en llevar 4.000 mAh a este y a otros de sus gama alta. Además, la SuperCarga me daba mucha energía en muy poco tiempo si se me olvidaba cargarlo por la noche. A nivel fotográfico, y como no podía ser de otra manera, me encantó su zoom óptico de tres aumentos. Con él empecé a hacer muchas fotos que antes no me habría imaginado, y a lograr encuadres muy atractivos en, por ejemplo, fotos de monumentos."

No obstante, lo cambió por el iPhone XR (699 euros) porque "pese a no tener la mayor versatilidad fotográfica, su cámara principal me parece la que más calidad ofrece en cuanto a reproducción de color y procesado en todo el mercado. Tras unos meses con él, lo que más valoro aparte de las fotos es su autonomía y los gestos."

Respecto a su próximo terminal de gama alta, Sabán nos explica: "Estoy esperando a ver cómo será el Pixel 4. Me encantaría encontrarme con un smartphone completo, bien diseñado, con un RAM acorde al momento en el que estamos y con buena autonomía en el modelo pequeño. Y digo Pixel porque "Android puro" es obligatorio para mí. Me gusta el OnePlus 7 Pro (689 euros), pero su tamaño me resulta grande."

Teniendo en cuenta su experiencia con los smartphones y su curiosidad por probarlos todos, le preguntamos por sus experiencias y qué modelos considera más interesantes en función del tipo de público:

"Para aquellas personas que quieran un smartphone para WhatsApp y llamadas, recomendaría el Xiaomi Mi A2 Lite (168,62 euros) . Su Snapdragon 625 ofrece una fluidez más que suficiente para la mayoría de usuarios y su autonomía no defrauda gracias a los 4000 mAh. Si la autonomía te importa menos que la cámara, mi recomendación es ir directamente a por el Mi A2 (149 euros) a su precio actual, que ofrece la calidad de imagen más digna de 2018 en su gama."

En caso de que el factor diferencial a la hora de elegir un teléfono sea la autonomía, Sabán destaca el Pocophone F1 (289 euros): "Sin destacar internamente en nada más que en su procesador, que lo pone en velocidad a la altura de los mejores del año pasado y hace que se desenvuelva perfectamente con cualquier juego, es un terminal que me ha permitido alcanzar 9 horas de pantalla, y eso en mí es raro, pues no suelo pasar de las 6 con ningún terminal. Hay cargas más rápidas que la del Pocophone, pero teniendo en cuenta la roca que es en autonomía tampoco lo veo un problema."

Para Antonio Sabán, la calidad de imagen fotográfica es una característica fundamental a la hora de elegir un terminal:

"Me considero bastante purista en este tema, y es algo que priorizo sobre la versatilidad que hoy en día está tan de moda. Por ello, tras haber hecho muchas comparaciones, creo que como terminal fotográfico elegiría el iPhone XS (959 euros), que además creo que tiene el mejor vídeo de la industria actualmente. Si lo que te preocupa es la versatilidad, no creo que haya nada superior al conjunto que te ofrece el Huawei P30 Pro (769 euros), sabiendo que en aspectos como reproducción de color o procesado está lejos de los iPhone y Pixel."

Finalmente le consultamos por aquel terminal que destacaría en relación calidad precio: "Recomiendo el Redmi Note 7 (189 euros). Aunque prefiero Android One, MIUI va muy bien y este terminal ofrecerá un rendimiento muy bueno con su Snapdragon 660 y sus 4 GB de RAM. A nivel de autonomía sus 4.000 mAh son otra enorme garantía, como lo es su cámara, no sólo por contar con el sensor típico este año de 48 megapíxeles, sino porque los Xiaomi en los últimos tiempos no han tenido rival fotográfico en estas gamas."

