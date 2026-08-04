Dyson no solo tiene aspiradoras-escoba, también tiene un robot súper potente que aspira y friega el suelo por ti

Cuando pensamos en Dyson, a la mente nos vienen rápidamente sus icónicas aspiradoras sin cable, sus moldeadores de pelo o sus purificadores de aire. Sin embargo, la firma británica también ha querido revolucionar la limpieza autónoma con el Dyson Spot+Scrub AI, un robot aspirador y fregador de gama alta que destaca por su potencia, Inteligencia Artificial y un sistema autolimpiante. Ahora, en MediaMarkt puedes conseguirlo con un descuento de 300 euros, ya que está disponible por 899 euros. Además, si te haces de miMediaMarkt consigues un descuento extra de 44,99 euros.

Un robot aspirador de Dyson muy avanzado

Este Dyson Spot+Scrub AI no se limita a pasar una mopa húmeda por el suelo. Incorpora un rodillo de microfibra que se hidrata continuamente en 12 puntos con agua limpia para eliminar manchas secas y la suciedad incrustada sin esparcir la mugre. Además, cuenta con un brazo extensible lateral de hasta 40 mm que le permite apurar los bordes y esquinas con total precisión.

Gracias a su combinación de sensor dToF LiDAR y cámara HD con IA, este robot es capaz de reconocer más de 190 objetos domésticos (cables, zapatillas y juguetes) para esquivarlos en tiempo real. Para rematar, integra una iluminación de luz verde en ángulo que hace visible hasta el polvo más fino antes de aspirarlo.

Uno de los grandes miedos al comprar un robot fregador es que termine mojando las alfombras o moquetas. Dyson lo resuelve elevando automáticamente su módulo de fregado hasta 10 mm en cuanto detecta una superficie textil, incrementando además la potencia de succión para extraer el polvo atrapado entre las fibras.

Al terminar su ruta (o cuando lo necesita), el robot regresa a su base multifunción. Esta no solo vacía los residuos secos sin pérdida de succión gracias a un sistema de 10 ciclones, sino que lava el rodillo de fregado con agua caliente a 60 °C y lo seca con aire caliente a 45 °C para evitar la aparición de bacterias y malos olores.

⚡ EN RESUMEN: oferta para robot aspirador Dyson Spot+Scrub AI hoy ✅ LO MEJOR Fregado activo real (no arrastra mopas sucias): A diferencia de los robots convencionales que solo arrastran un paño, este modelo usa un rodillo de microfibra con hidratación continua en 12 puntos . Limpia siempre con agua limpia y ejerce presión real sobre el suelo.

A diferencia de los robots convencionales que solo arrastran un paño, este modelo usa un rodillo de microfibra con . Limpia siempre con agua limpia y ejerce presión real sobre el suelo. Potencia y gestión de alfombras: Con 18.000 Pa de succión máxima y la tecnología ciclónica de la marca, extrae suciedad profunda de alfombras. Además, eleva la mopa 10 mm de forma automática para no mojarla. ❌ LO PEOR Precio elevado incluso en oferta... Aunque los 899 euros suponen una rebaja significativa respecto a los 1.199 euros originales, sigue estando en la franja más alta del mercado.

Aunque los 899 euros suponen una rebaja significativa respecto a los 1.199 euros originales, sigue estando en la franja más alta del mercado. Dependencia de consumibles oficiales... Para evitar la generación de espuma residual o marcas en suelos pulidos, se recomienda utilizar el detergente específico de la marca (Dyson 02 Probiotic™) en la base. 💡 CÓMPRALO SI... Hay mascotas y niños en casa, ya que su capacidad para fregar manchas pegajosas recientes o secas, junto con un cepillo que evita enredos de pelo largo, lo hace idóneo para viviendas donde el suelo se ensucia a diario. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una limpieza diaria de mantenimiento básico sin gastar cientos de euros, hay alternativas de gama media por menos de 500 euros que cumplen la función de aspirado sencillo, como, por ejemplo, este robot 4.

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