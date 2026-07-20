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DJI tiene un dron perfecto para grabar escenas de película: es barato, ligero y graba en 4K

Un dron que cuenta con función de seguimiento de objetivos y que se puede comprar en varios packs

Dji Neo
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2562 publicaciones de Alberto García

Hoy en día podemos encontrar drones en muchas tiendas, y hay un buen abanico de modelos con precios muy variados. DJI es una de las marcas más atractivas por su extenso catálogo de drones, y si buscamos algo barato que ofrezca una buena calidad de imagen el DJI Neo es perfecto, ya que se encuentra en la tienda oficial con un precio desde 169 euros.

DJI Neo

DJI Neo

PVP en Amazon — 165,00 DJI — 169,00 El Corte Inglés — 169,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dron compacto y muy ligero

Dji Neo Dji

El DJI Neo es un dron de formato compacto que en su versión más básica no incluye control remoto, sino que funciona con su función de seguimiento de objetivos. No obstante, hay packs que son más caros, pero también más completos:

  • DJI Neo (sin control remoto) por 169 euros.
  • DJI Neo Vuela Más por 295 euros. Incluye control remoto y tres baterías.
  • DJI Neo Motion Vuela Más por 449 euros. Incluye centro de carga, Goggles N3 (gafas) y tres baterías.
En China, el dron que te trae el pedido y el dron que te evacúa de una inundación a veces son el mismo dron
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Este dron destaca sobre todo porque es muy ligero con un peso de 135 gramos, pero también lo hace por su función de seguimiento para no perderse ninguna escena y porque ofrece una resolución 4K, permitiendo de esta forma captar momentos grabados en alta calidad.

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No obstante, puede que la versión básica no incluya control remoto, pero se puede utilizar la app para poder dirigir el dron, así como también utilizar comandos de voz para ejecutar órdenes de vuelo o simplemente para que se encienda y apague.

⚡ EN RESUMEN: oferta del DJI Neo hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: se trata de un dron ligero, compacto y bastante barato.
  • Su resolución 4K.

❌ LO PEOR

  • Los packs son más completos, pero también mucho más caros.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas tu primer dron para captar escenas puntuales, sobre todo en movimiento y con buena calidad de imagen.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dron que te permita utilizarlo durante mucho tiempo y que sea capaz de utilizarlo en condiciones no favorables de viento.

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