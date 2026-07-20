DJI tiene un dron perfecto para grabar escenas de película: es barato, ligero y graba en 4K

Hoy en día podemos encontrar drones en muchas tiendas, y hay un buen abanico de modelos con precios muy variados. DJI es una de las marcas más atractivas por su extenso catálogo de drones, y si buscamos algo barato que ofrezca una buena calidad de imagen el DJI Neo es perfecto, ya que se encuentra en la tienda oficial con un precio desde 169 euros.
Un dron compacto y muy ligero
El DJI Neo es un dron de formato compacto que en su versión más básica no incluye control remoto, sino que funciona con su función de seguimiento de objetivos. No obstante, hay packs que son más caros, pero también más completos:
- DJI Neo (sin control remoto) por 169 euros.
- DJI Neo Vuela Más por 295 euros. Incluye control remoto y tres baterías.
- DJI Neo Motion Vuela Más por 449 euros. Incluye centro de carga, Goggles N3 (gafas) y tres baterías.
Este dron destaca sobre todo porque es muy ligero con un peso de 135 gramos, pero también lo hace por su función de seguimiento para no perderse ninguna escena y porque ofrece una resolución 4K, permitiendo de esta forma captar momentos grabados en alta calidad.
No obstante, puede que la versión básica no incluya control remoto, pero se puede utilizar la app para poder dirigir el dron, así como también utilizar comandos de voz para ejecutar órdenes de vuelo o simplemente para que se encienda y apague.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del DJI Neo hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas tu primer dron para captar escenas puntuales, sobre todo en movimiento y con buena calidad de imagen.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un dron que te permita utilizarlo durante mucho tiempo y que sea capaz de utilizarlo en condiciones no favorables de viento.
También te puede interesar
Pack DJI Mini 5 Pro Vuela Más con DJI RC 2 y 1 año de DJI Care (activación automática), Certificado C0, Dron 4K para principiantes, Dron con cámara, CMOS de 1 pulgada, Detección de obstáculos
DJI Lito X1 Pack Vuela Más (DJI RC 2), Versión actualizada de Mini 3
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | DJI
En Xataka | Mejores drones. Cuál comprar y 10 modelos recomendados desde 50 a 3.500 euros
En Xataka | Los seis gadgets imprescindibles para viajar de forma cómoda en avión (aunque vueles con Ryanair)
Ver 0 comentarios