Un móvil bueno, bonito y barato: este Xiaomi con 256 GB y batería para más de un día cuesta ahora 129 euros

Hubo un tiempo en el que comprar un móvil por poco más de 100 euros significaba sufrir por el espacio de almacenamiento a los tres meses y vivir pegado al cargador. Pero ese tiempo ya es historia. Xiaomi presentó hace unos meses su nuevo Poco C85, un dispositivo humilde en procesador pero monstruoso en memoria y autonomía. Ahora, en MediaMarkt te lo puedes llevar rebajado por 129 euros.

Un móvil perfecto para los usuarios menos exigentes y que aguanta el trote diario

Esta evolución del Poco C75, está diseñada específicamente para quienes buscan un teléfono fiable sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Con este modelo, la estrategia de Poco es recortar en lo que no se nota en el día a día y meter toda la carne en el asador en lo que el usuario básico agradece enormemente.

Su cifra estrella son los 6.000 mAh de su batería. Combinado con un procesador de bajo consumo, es un teléfono capaz de aguantar más de un día sin tener que pasar por el cargador. Además, destaca por su almacenamiento de 256 GB, con el que dirás adiós a los mensajes de "memoria llena" al poco de tener el dispositivo.

Otra de las cosas destacables de este Poco C85 es su pantalla gigantesca de 6,9 pulgadas con notch tipo Dot Drop, que hace que se convierta en una especie de mini tablet en la que ver vídeos de Youtube, series en Netflix o leer cómodamente noticias en el smartphone.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi poco c85 hoy ✅ LO MEJOR Autonomía imbatible: los 6.000 mAh son un seguro de vida para olvidarte por completo del cargador durante un día, o más.

los 6.000 mAh son un seguro de vida para olvidarte por completo del cargador durante un día, o más. Configuración de memoria: ver 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en este rango de precio es una auténtica salvajada. ❌ LO PEOR Rendimiento justo... El procesador MediaTek Helio G81-Ultra es para redes, WhatsApp y vídeos; sufre con juegos pesados.

El procesador MediaTek Helio G81-Ultra es para redes, WhatsApp y vídeos; sufre con juegos pesados. Carga lenta... Con una batería tan grande, el proceso de carga completa te llevará bastante tiempo. Mejor dejarlo cargando de noche. 💡 CÓMPRALO SI... Solo quieres un móvil para usar WhatsApp, hacer llamadas, mirar Facebook o Instagram y ver vídeos y valoras no tener que cargar el móvil a diario. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu idea es jugar a títulos exigentes en 3D (como 'Call of Duty Mobile' o 'Genshin Impact' con gráficos altos), este procesador se te va a quedar corto y notarás tirones.

También te pueden interesar estos accesorios para este móvil

Vansdon Funda Compatible con Xiaomi RedmiXiaomi Poco C85 + 2 Unidades Protector Pantalla Cristal Templado Hoy en Amazon — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Xiaomi

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros