Combate la ola de calor con estos seis ventiladores compactos fáciles de transportar

El calor no para. Estas semanas el mejor amigo del ser humano es el aire acondicionado, pero no todos tenemos en casa y hay que tener en cuenta el precio de la electricidad. Los ventiladores también son el otro gran aliado, y aunque no son tan efectivos cuando las temperaturas son muy altas, hay maneras para conseguir que el aire sea más fresco. Te proponemos una selección de seis ventiladores compactos para combatir la ola de verano.

Ventiladores compactos

Empezamos con el Rowenta Eole Compact (64 euros), un ventilador en formato torre de reducidas dimensiones que cuenta con la tecnología Airflow 3D para distribuir mejor el aire. Ofrece tres velocidades para conseguir la intensidad de caudal de aire deseada y funcionamiento silencioso, de 43 dB. Dispone de temporizador digital de hasta ocho horas para un uso más cómodo y se detiene automáticamente después de 12 horas. Su sistema de apertura es seguro para poder limpiarlo de manera segura.

Seguimos con una propuesta más económica que la anterior Rowenta, la Woozoo by Ohyama (34,99 euros). Este ventilador de escritorio/mesa es muy compacto a la par que potente con sus palas de paso profundo que garantizan un flujo de aire en espiral que alcanza hasta 15 metros y cubre hasta 11 m2. Proporciona nueve posiciones para enviar el aire en la dirección deseada y sus 30 dB a baja velocidad permiten usarlo sin que moleste mientras dormimos.

Woozoo by Ohyama, Ventilador de escritorio / ventilador de mesa silencioso y compacto, 20W, Hélices 3D patentadas, 3 velocidades, Para superficie 11m² - Woozoo PCF-SM12N - Blanco PVP en Amazon por 34,99€

Al mismo precio que el Woozoo tenemos el Cecotec EnergySilence 3000 DeskTower (34,90 euros), un ventilador compacto en formato torre que se puede transportar fácilmente y que cuenta con una potencia de 30W. El motor de cobre aporta calidad, eficiencia y durabilidad. Viene con un mando a distancia que permite controlarlo y su indicador LED muestra la configuración de funcionamiento seleccionada. Posee tres velocidades y dos modos de funcionamiento que permiten regular la intensidad del flujo de aire en función de las necesidades. La oscilación automática de 70º y el temporizador programable completan la configuración de este modelo.

Pasamos al ventilador de LIPETY (61,99 euros), una propuesta interesante porque puede ser de pie o de sobremesa al ser totalmente plegable. Puede llegar a 102 cm de altura y cuenta con una batería recargable de 7200 mAh, aguantando de 2 a 16 horas de funcionamiento dependiendo de la velocidad a la que se ajuste. Dispone de cuatro modos de viento: suave, fresco, fuerte y natural. Es silencioso, más que otros modelos, y es posible controlarlo a través de su mando. Tiene temporizador para que se apague automáticamente tras superar cierta cantidad de horas.

Ventilador de pie oscilante portátil con control remoto, ventiladores de sobremesa plegable, 8" mini ventilador USB de 7200 mAh, ventilador de pedestal silencioso para la oficina dormitorio camping PVP en Amazon por 61,99€

Brandson - Ventilador de mesa con mando a distancia - Ventilador de pie compacto con oscilación de 60° - 20W - Ventilador portátil - 3 velocidades - Con temporizador - Silencioso PVP en Amazon por 49,06€

También está el **Brandson** ([49,06 euros](https://amzn.to/3v4xUZS)), un ventilador de sobremesa y compacto pensado para usar en distancias cortas (solo mide 31,5 cm de altura y 11,2 cm de diámetro). En su panel de control se puede regular la velocidad, disponiendo de tres, temporizador con plazos de apagado de media hora y la oscilación de 60º. Integra un motor de 20W para garantizar una brisa fresca a la par que silenciosa, ya que en su modo más bajo es de 42 dB. Viene con mando a distancia.

Acabamos con el Cecotec EnergySilence 560 WoodDesk (47,90 euros), un ventilador de sobremesa que llama mucho la atención por su diseño, ya que cuenta con un acabado de madera en color negro. Dispone de tres velocidades y oscilación para mayor comodidad, así como una potencia de 45W y 30 cm de diámetro. Cuenta con la tecnología AirFlow4, un sistema formado por cuatro aspas de gran diámetro para garantizar un buen caudal de aire fresco.

Ventilador de sobremesa - Cecotec EnergySilence 560 WoodDesk, 3 velocidades, 45W, 30 cm, Efecto Madera, Negro PVP en MediaMarkt por 47,90€

Puedes estar al día y en cada momento informado de todas las novedades del mundo Apple y las ofertas de Applesfera Selección en nuestros perfiles de Twitter y Facebook.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Applesfera