Cuando apagas las luces del salón para ver una película o engancharte a una serie de noche, es cuando realmente se nota la diferencia entre un televisor convencional y un panel OLED. La ausencia de retroiluminación trasera permite apagar cada píxel de forma independiente, logrando negros puros, cero fugas de luz y un contraste infinito que transforma por completo las escenas a oscuras. Si estabas esperando al Black Friday para dar ese salto de calidad sin que el presupuesto se dispare, hemos recopilado cinco modelos OLED que ahora mismo tienen descuento.

LG OLED48C54LA por 789 euros: de 48 pulgadas y con webOS.

por 789 euros: de 48 pulgadas y con webOS. Samsung TV OLED S83H 55" por 835 euros: con 120 Hz y Tizen.

por 835 euros: con 120 Hz y Tizen. Sony BRAVIA 8 OLED 65" por 1.749 euros: con funciones para PS5.

por 1.749 euros: con funciones para PS5. Philips 55OLED801/12 por 888 euros: con Ambilight y seis meses gratis de Disney+.

por 888 euros: con Ambilight y seis meses gratis de Disney+. LG OLED55C65LA por 1.049 euros: con negros y blancos puros.

LG OLED48C54LA

La serie C5 de LG es una de las más exitosas dentro de las teles OLED. Este modelo de 48 pulgadas es una de las ofertas del Black Friday de Amazon. Su precio medio es de 849 euros, pero ahora la puedes comprar por 789 euros.

Esta smart TV de LG de la serie G5 monta un panel OLED evo 4K de 48 pulgadas y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos y ofrecen sonido envolvente. El sistema operativo bajo el que funciona es webOS 26 y también es perfecta para gaming, ya que ofrece una gran fluidez VRR (144 Hz) y es compatible con NVIDIA G-Sync y AMD Freesync Premium.

LG OLED48C54LA - TV 48", OLED EVO 4K Hoy en Amazon — 789,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TV OLED S83H 55"

Samsung también tiene modelos OLED muy interesantes y que puedes comprar rebajados. Uno de ellos es el S83H de 55 pulgadas, que tiene un precio recomendado de 949 euros, pero que ahora en el Black Friday de Amazon lo puedes comprar por 835 euros.

Este televisor de la firma coreana ofrece resolución 4K y tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Viene con asistente de voz Bixby integrado y colores certificados por Pantone. El sistema operativo bajo el que funciona es Tizen y viene con un amplio apartado de conectividad: HDMI, Bluetooth, USB, WiFi y puerto Ethernet.

Sony BRAVIA 8 OLED 65"

Otra de las firmas con reputación en el terreno de las teles OLED es Sony. Ahora, en el Black Friday, esta BRAVIA 8 de 65 pulgadas tiene 150 euros de descuento y la puedes comprar por 1.749 euros.

Se trata de un televisor con Google TV como sistema operativo y que cuenta con funciones específicas para gaming (está diseñado para PS5). Es compatible con los formatos Dolby Vision y Atmos y también con Chromecast y AirPlay, para enviarle directamente contenido desde tu móvil iPhone o Android.

Philips 55OLED801/12

Si además de querer ver series y películas a oscuras, quieres disfrutar de la tecnología Ambilight, esta tele de Philips es uno de los chollos del Black Friday que te pueden interesar. Su precio recomendado es de 1.299 euros, pero ahora está disponible por 888 euros y viene con seis meses de suscripción a Disney+ de regalo.

Esta tele monta un panel de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD y es compatible con Dolby Vision y Atmos. Su cerebro es el procesador Motor P5 AI Perfect y viene con el sistema operativo Titan OS.

LG OLED55C65LA

Este modelo de LG de 2026 es otro de los muy populares entre los televisores LG. Ahora, en el Black Friday de MediaMarkt, tiene un 44% de descuento y lo puedes comprar por 1.049 euros frente a los casi 1.900 euros que suele costar.

Monta un panel OLED evo 4K de 55 pulgadas y el sistema operativo bajo el que funciona es WebOS. Además de negros puros, también ofrece blancos puros y su pantalla es antirreflejos. Para gaming, destaca por contar con VRR 165 Hz y un tiempo de respuesta de 0.1 ms.

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