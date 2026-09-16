Por casi lo que cuesta un AirTag, te puedes llevar cuatro localizadores: así es la oferta en este pack compatible con iOS y Android

Son muchos los localizadores que podemos encontrar ahora mismo en tiendas como Amazon. Y afortunadamente, solemos encontrarlos de oferta con bastante frecuencia. Uno de los que más se repiten es el Ugreen FineTrack Duo en su pack con cuatro unidades, que ahora se puede comprar por 29,13 euros, uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha.

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Cuatro localizadores compatibles con iOS y Android

El Ugreen FineTrack Duo es un pack de cuatro localizadores que tienen una particularidad de lo más interesante: cada uno de los localizadores cuenta con su propio puerto USB-C, lo que permite recargar su batería. Esto choca bastante con lo que solemos ver en el mercado, ya que lo habitual es que incorporen pilas de botón que se pueden reemplazar.

También destaca el hecho de que funcionen tanto con móviles Android como con aquellos que cuentan con sistema operativo iOS, permitiendo que los utilicemos también con los iPhone. Al tratarse de un pack, viene bien tener a mano cuatro localizadores por si queremos dejarle uno a un familiar, casi independientemente del móvil que tenga (solo es compatible con estos dos sistemas operativos).

Además, también cabe añadir que estos localizadores cuentan con un diseño que permite que podamos colgar un llavero sin necesidad de estar comprando fundas o adaptadores adicionales. También incorporan un altavoz para poder localizar el accesorio cuando nos encontremos cerca.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen FineTrack Duo hoy ✅ LO MEJOR Cuentan con batería recargable .

. Se pueden colgar de un llavero sin comprar un adaptador .

. Funcionan con iOS y Android. ❌ LO PEOR Lo malo de las baterías, sobre todo si no se pueden reemplazar, es que se van degradando con el paso del tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar varios localizadores para ti y algún amigo o familiar, independientemente de que tengáis un iPhone o un móvil con Android. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres un localizador. En este caso es aconsejable apostar por el AirTag, ya que es el que ofrece la mejor precisión de búsqueda.

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Imágenes | Ugreen

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