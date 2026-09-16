HOY SE HABLA DE

Por casi lo que cuesta un AirTag, te puedes llevar cuatro localizadores: así es la oferta en este pack compatible con iOS y Android

Un buen pack para utilizar tanto en móviles con Android como en los de Apple

Ugreen Finetrack Duo
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2749 publicaciones de Alberto García

Son muchos los localizadores que podemos encontrar ahora mismo en tiendas como Amazon. Y afortunadamente, solemos encontrarlos de oferta con bastante frecuencia. Uno de los que más se repiten es el Ugreen FineTrack Duo en su pack con cuatro unidades, que ahora se puede comprar por 29,13 euros, uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha.

Ugreen FineTrack Duo

Ugreen FineTrack Duo

Hoy en Amazon — 29,13
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cuatro localizadores compatibles con iOS y Android

Ugreen Finetrack Duo Amazon

El Ugreen FineTrack Duo es un pack de cuatro localizadores que tienen una particularidad de lo más interesante: cada uno de los localizadores cuenta con su propio puerto USB-C, lo que permite recargar su batería. Esto choca bastante con lo que solemos ver en el mercado, ya que lo habitual es que incorporen pilas de botón que se pueden reemplazar.

He probado el Xiaomi Tag y es justo lo que estaba esperando: un AirTag barato, para Android y que, simplemente, funciona
En Xataka
He probado el Xiaomi Tag y es justo lo que estaba esperando: un AirTag barato, para Android y que, simplemente, funciona

También destaca el hecho de que funcionen tanto con móviles Android como con aquellos que cuentan con sistema operativo iOS, permitiendo que los utilicemos también con los iPhone. Al tratarse de un pack, viene bien tener a mano cuatro localizadores por si queremos dejarle uno a un familiar, casi independientemente del móvil que tenga (solo es compatible con estos dos sistemas operativos).

Además, también cabe añadir que estos localizadores cuentan con un diseño que permite que podamos colgar un llavero sin necesidad de estar comprando fundas o adaptadores adicionales. También incorporan un altavoz para poder localizar el accesorio cuando nos encontremos cerca.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen FineTrack Duo hoy

 LO MEJOR

  • Cuentan con batería recargable.
  • Se pueden colgar de un llavero sin comprar un adaptador.
  • Funcionan con iOS y Android.

❌ LO PEOR

  • Lo malo de las baterías, sobre todo si no se pueden reemplazar, es que se van degradando con el paso del tiempo.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar varios localizadores para ti y algún amigo o familiar, independientemente de que tengáis un iPhone o un móvil con Android.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres un localizador. En este caso es aconsejable apostar por el AirTag, ya que es el que ofrece la mejor precisión de búsqueda.

También te puede interesar

XIAOMI Smart Tag, localizador IP67, batería 1 año, 1 Unidad

XIAOMI Smart Tag, localizador IP67, batería 1 año, 1 Unidad

Hoy en Amazon — 12,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
UGREEN FineTrack Mini Duo 2 Smart Finder iOS Find My et Android Find Hub

UGREEN FineTrack Mini Duo 2 Smart Finder iOS Find My et Android Find Hub

Hoy en Amazon — 33,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ugreen

En Xataka | Xiaomi Tag vs AirTag 2: comparativa a fondo del localizador compatible con 'Buscar' de Apple que cuesta solo 15 euros

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios