Casi a mitad de precio el altavoz inteligente de Amazon (con pantalla) que es compatible con Alexa+

Amazon ha bajado el precio de muchísimos de sus dispositivos, por lo que si llevas un tiempo queriendo comprar alguno de ellos con un precio más ajustado, ahora es un buen momento. El Echo Show 5 es uno de ellos, y ahora mismo se puede comprar casi a mitad de precio, ya que se queda por 64,99 euros.

Un altavoz con pantalla para reproducir música, fotos e incluso Prime Video

El Echo Show 5 de última generación es un dispositivo que normalmente se encuentra en la tienda por un precio de 109,99 euros, pero tras la oferta actual de Amazon ahora mismo se puede comprar con un descuento del 41%. No es el mejor que hemos visto hasta la fecha, pero sí de los mejores.

Se trata de un dispositivo que funciona de forma similar a los Echo Dot, por lo que viene con un altavoz integrado que permite reproducir música o audio, ya que se le puede conectar un dispositivo a través de Bluetooth. Es compatible con Alexa+ y también con plataformas de streaming como Spotify o Prime Video.

También incorpora una pantalla de 5,5 pulgadas que muestra información sobre la hora o el tiempo y también las fotografías que tengamos guardadas en Amazon Photos. Además, permite realizar videollamadas e incluso utilizarse como vigilabebés si tenemos una cámara compatible.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Echo Show 5 hoy ✅ LO MEJOR Incorpora un altavoz y una pantalla .

. Permite realizar videollamadas y utilizar el Echo Show como vigilabebés con una cámara compatible. ❌ LO PEOR Su pantalla es bastante más pequeña que la de otros modelos como el Echo Show 8.

como el Echo Show 8. No tiene audio espacial .

. No permite reproducir Netflix u otras plataformas de vídeo en streaming más allá de Prime Video. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz inteligente con pantalla con la que puedas elegir la música e incluso ver contenido en Prime Video. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una pantalla más grande, ya que la del Echo Show 5 es un poco pequeña.

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Imágenes | Amazon

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