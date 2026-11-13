Carrefour tiene hoy los AirPods Pro 3 a precio mínimo histórico: uno de los mejores auriculares que puedes comprar si tienes un iPhone

Con el Black Friday ya en muchas tiendas, estamos empezando a ver ofertas en dispositivos de Apple, algo que no suele ocurrir demasiadas veces a lo largo del año. Hoy le ha tocado a los AirPods Por 3, una de las mejores opciones de auriculares inalámbricos si tienes un iPhone: nos podemos hacer con ellos en Carrefour por 199 euros. Para ello, tenemos que ser socios del Club Carrefour y tener instalada la app Mi Carrefour.

Unos auriculares con sonido top y funciones en salud

Este es el precio mínimo histórico para uno de los mejores auriculares que tiene Apple a día de hoy. Son una compra ideal si, además de tener dispositivos de Apple, te gustan los auriculares inalámbricos con almohadillas de silicona. Su diseño, además de ser muy elegante, también está pensado para ofrecer comodidad incluso en sesiones largas. Además, como tienen certificación IP57, los podemos utilizar para hacer deporte.

De hecho, relacionado con esto último, hay que destacar una de sus mejores funciones: tienen un sensor de frecuencia cardiaca integrado. A nivel sonoro, cumplen de forma sobresaliente y su cancelación activa de ruido promete ser el doble de eficaz que la de los anteriores AirPods Pro 2.

¿Y qué tal es su autonomía? Con la cancelación activa de ruido activada, los auriculares son capaces de ofrecer hasta 8 horas de reproducción continua y hasta 24 horas totales si sumamos la batería del estuche. Este, por cierto, es compatible con cargadores MagSafe.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods pro 3 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: No los hemos visto nunca más baratos que ahora.

No los hemos visto nunca más baratos que ahora. Cancelación de ruido top: Ideal si buscas unos auriculares que te aislen del exterior.

Ideal si buscas unos auriculares que te aislen del exterior. Sensor de frecuencia cardíaca: Una función de salud muy útil en el día a día o a la hora de hacer deporte. ❌ LO PEOR 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas unos auriculares que ofrezcan tanto buen sonido como cancelación activa de ruido sobresaliente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una alternativa más económica, prefieres los auriculares de diadema o directamente no tienes dispositivos de Apple.

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Imágenes | Applesfera, Apple, Carrefour

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