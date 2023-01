Calienta tu salón sin miedo a la factura de la luz: esta estufa de Leroy Merlin da calor sin electricidad

Una de las opciones que mejor nos puede salir si queremos caldear alguna estancia de nuestros hogares en concreto a un precio contenido y sin engordar la factura de la luz y de forma ecológica pueden ser las estufas de bioetanol. Por ejemplo, esta de Purline que vende Leroy Merlin por 599 euros, aunque no está rebajada, nos supondrá un buen ahorro a la larga, al no necesitar electricidad.

Esta estufa Purline Etna nos sale por 599 euros. No se puede recoger en tienda, pero el envío a casa es gratuito.

Esta Etna de Purline es una estufa de bioetanol con unas medidas de 90x54 cm, con una profundidade de 16,5 cm. Ofrece una potencia de 4Kw y cuenta con un depósito de 2,4 litros de capacidad, siendo apta para calentar habitaciones con unos 75 metros cúbicos de volumen. Cuenta con regulador de llama y con una autonomía de 3 horas.

Si bien este tipo de estufas no nos sirven para calentar la casa entera, algunas de sus ventajas son por ejemplo el no necesitar instalación prácticamente. No tendremos que poner una chimenea o agujerear ningún tabique. Sólo hay que colgarlas en la pared, con una instalación parecida a la de un televisor plano.

Necesitaremos una estancia bien ventilada para colocarla, eso sí. Otra de las ventajas de este tipo de estufas es su toque decorativo. Es mejor colocarla en el salón, ya que no se recomienda usarlas mientras dormimos.

Además, su combustible es ecológico y su uso no produce contaminación.

