Los auriculares Anker para hacer deporte caen de precio: así son los Soundcore AeroFit Pro que están de oferta

A la hora de hacer deporte, sobre todo en el exterior, viene bien contar con unos auriculares con los que podamos escuchar música o podcast, pero que no nos mantenga demasiado inmersos para prestar atención a todo lo que nos rodea. Es por ello que modelos como los Soundcore AeroFit Pro son tan atractivos, sobre todo ahora que en Powerplanet se encuentran de oferta por 104,99 euros.

Unos auriculares perfectos para hacer deporte

Los Soundcore AeroFit Pro son unos auriculares de conducción ósea que se ajustan a través de unas patillas, haciéndolos ergonómicos y menos susceptibles de caerse ante ciertos movimientos, sobre todo bruscos (ideal para hacer ejercicio, ya sea en interiores o en exteriores).

Este tipo de auriculares nos permite estar atentos al contenido que estemos reproduciendo, pero también a nuestro alrededor, algo importantísimo sobre todo para hacer deporte en exteriores. Además, cabe mencionar que estos auriculares son compatibles con la tecnología LDAC, ofreciendo de esta forma una buena calidad de sonido.

Por otro lado, uno de los puntos destacables de estos auriculares es que ofrecen una autonomía teórica de hasta 14 horas de uso, ampliables hasta un máximo de 46 horas utilizando el estuche de carga. También cuentan con carga rápida que, según la marca, ofrece hasta 5,5 horas de uso con 10 minutos de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Soundcore AeroFit Pro hoy ✅ LO MEJOR Su formato : son auriculares interesantes para utilizarlos manteniendo la atención a nuestro alrededor.

: son auriculares interesantes para utilizarlos manteniendo la atención a nuestro alrededor. Su batería: ofrece hasta 14 horas de uso sin contar con el estuche de carga. ❌ LO PEOR Sin cancelación de ruido: no son los más útiles en entornos como el transporte público. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles hacer deporte en exteriores (como correr) y buscas unos auriculares que te permitan estar atento a tu alrededor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Haces deporte en casa o simplemente buscas unos auriculares que te permitan cancelar el ruido del transporte público.

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Imágenes | Anker

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