Amazon no escatima en ofertas y lanza el primer descuento en el Mac mini M6, el nuevo ordenador de Apple

Tras la subida de precios en gran parte del catálogo de dispositivos de Apple, es extraño que, tras lanzarse el nuevo Mac mini M6, podamos encontrarlo de oferta. Pero así es. El ordenador se lanzó hace tan solo un par de días, pero ahora mismo se puede encontrar en Amazon por un precio de 1.289 euros.

El nuevo Mac mini M6, ya disponible en oferta

El Mac mini M6 que podemos encontrar de oferta es el modelo que cuenta con 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento interno. Esta configuración parte de un precio de 1.509 euros, por lo que hablamos de un buen descuento para todas aquellas personas que busquen algo más que la configuración más básica. Eso sí, lo malo es que el envío es de uno a dos meses.

Lo interesante es que este ordenador viene con el chip M6, lo que significa que Apple ha dado un salto de generación desde que lanzó el Mac mini M4. Lo que sí volvemos a encontrar en un ordenador muy pequeño, algo que resulta atractivo si no tenemos mucho espacio en casa.

Este ordenador ofrece conexión con dos monitores externos a una resolución 6K y una tasa de refresco de 60 Hz o una resolución 4K y una tasa de refresco de 165 Hz junto con otro monitor 5K a 60 Hz. Además, incorpora un par de puertos USB-C en la parte frontal, tres más en la parte trasera, un puerto HDMI y un Jack de 3,5 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Mac mini M6 hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño .

. Su chip M6 .

. La configuración de memoria unificada y almacenamiento interno. ❌ LO PEOR Su conectividad : no incluye puertos USB-A.

: no incluye puertos USB-A. Amazon no lo envía hasta dentro de uno o dos meses. 💡 CÓMPRALO SI... No llegaste a comprar el Mac mini M4 y buscas un ordenador pequeño, potente y que sea muy silencioso incluso en épocas del año con temperaturas altas. ⛔ NO LO COMPRES SI... La portabilidad es algo muy importante para ti. En este caso, lo más recomendable es un MacBook.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Yasmine Duchesne en Unsplash, Apple

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