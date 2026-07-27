Amazon liquida esta casa prefabricada lista para vivir: con dormitorio, baño y cocina por menos de 11.000 euros

El fenómeno de las viviendas modulares sigue ganando adeptos en España como solución rápida para ampliar metros cuadrados, instalar una casa de invitados en el jardín o contar con un refugio de fin de semana sin meterse en obras eternas. Si buscas una alternativa económica y funcional, Amazon tiene esta casa prefabricable expandible (de la que quedan pocas unidades) por 10.384,25 euros.
La casa prefabricada expandible de doble ala
Una casa con un diseño inteligente que se despliegue en horas
A diferencia de las casetas tradicionales, este modelo destaca por su estructura de acero con sistema desplegable, lo que facilita enormemente el transporte y permite un montaje exprés una vez colocada sobre una base nivelada. Fabricada con paneles sándwich aislantes de alta densidad, ofrece un buen aislamiento térmico y acústico, además de resistencia ante inclemencias meteorológicas.
Incluye una zona principal para salón/dormitorio, una zona de cocina lista para conectar electrodomésticos básicos y un cuarto de baño independiente con inodoro, lavabo y ducha. Asimismo, su diseño exterior presenta líneas limpias con amplios ventanales de doble cristal para aprovechar la luz natural, manteniendo un aspecto contemporáneo. Se puede destacar también que viene con la preinstalación eléctrica y de fontanería lista para conectar a las tomas de red o sistemas solares y de agua independientes.
Permisos y costes extras: lo que no incluye el precio de Amazon
Aunque el precio de la casa es un chollo, hay tres factores clave que debes sumar al presupuesto final: el transporte y descarga con grúa (que varían según tu ubicación), la preparación de una solera de hormigón nivelada y los trámites municipales. Al tratarse de una edificación, según el tipo de suelo necesitarás solicitar la correspondiente licencia de obra menor o proyecto técnico en tu ayuntamiento para conectar luz y agua de forma legal.
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⚡ EN RESUMEN: casa prefabricada expandible en amazon
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un terreno o parcela legalizable. Es ideal para quien ya tiene un suelo llano y busca una casa de campo, de invitados o un refugio de fin de semana sin meterse en hipotecas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un terreno propio preparado (una solera de hormigón nivelada) o el acceso para un camión de gran tonelaje es complicado y el coste logístico se disparará.
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Imágenes | Amazon
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