Amazon deja a precio de outlet los auriculares que no tendrás que recargar: nunca han estado tan baratos

Da mucha rabia cuando vas a utilizar tus auriculares favoritos y en ese mismo momento descubres que no tienen batería. Afortunadamente, hay algunos modelos con los que podemos evitar esta situación, como es el caso de los Fractal Design Scape que, además, ahora mismo están de oferta en Amazon por 149,99 euros.

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Unos auriculares Bluetooth que incluyen base de carga

Los Fractal Design Scape son unos auriculares Bluetooth que destacan principalmente porque vienen con una base de carga, de modo que cuando si no los estamos utilizando los podemos colocar en su base para tener la batería siempre lista para que podamos usarlos durante horas.

Sin embargo, estos auriculares también cuentan con una buena batería, y es que la marca promete que tienen una autonomía de hasta 40 horas de uso. Además, tienen un diseño bastante cuidad, incorporan una botonera para los controles y cuentan con conexión Bluetooth 5.3 y con 2.4 GHz.

Son unos auriculares que están orientados al gaming y es por ello por lo que la marca promete una latencia ultra baja. También incorporan un micrófono con cancelación de ruido que se puede extraer y se puede configurar el audio a través de un ecualizador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Fractal Design Scape hoy ✅ LO MEJOR Su base de carga , un añadido especialmente interesante para tener la batería siempre recargada.

, un añadido especialmente interesante para tener la batería siempre recargada. Su batería: si te los quieres llevar fuera de casa, la marca promete hasta 40 horas de autonomía. ❌ LO PEOR La calidad de audio: algunos usuarios de Amazon comentan que es el apartado más justito de estos auriculares. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que puedas utilizar siempre que quieras y así no depender de tener que recargarlos cada pocos días. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te da igual tener que recargarlos y prefieres priorizar el apartado de audio, ya que es donde menos destacan estos auriculares.

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Imágenes | Fractal Design

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