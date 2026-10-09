HOY SE HABLA DE

AliExpress tiene hoy muy rebajados móviles de todas las gamas (y con envío desde Europa): hay Xiaomi, Samsung, Realme y más

Los cupones de descuento de esta promo son de hasta 30 euros, pero se irán gastando a medida que se vayan utilizando

Premium Aliexpress Poco F8 Ultra Samsung Galaxy A57
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
867 publicaciones de Juan Lorente

Estamos a viernes 9 de octubre y hoy ha empezado una nueva promo de AliExpress. Esta, llamada Día de Marcas, no es tan potente como la que tuvimos la semana pasada, pero aun así tenemos muy buenos descuentos en, especialmente, teléfonos. Además, como de costumbre, tenemos varios cupones de descuento para usar.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T

PVP en AliExpress (con cupón) — 446,58
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento

compra mínima

cupón 1

4 euros

35 euros

BDES04

6 euros

59 euros

BDES06

10 euros

99 euros

BDES10

15 euros

139 euros

BDES15

30 euros

269 euros

BDES30

Punto importante con los cupones de descuento: son limitados, por lo que se irán gastando a medida que usuarios los vayan canjeando. De entre todos los que hay disponibles (que no son pocos), os hemos hecho una selección de los cinco móviles que más interesantes nos parecen con estos descuentos:

  • Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por 238,81 euros con el cupón 'BDES15', una opción económica si buscas nuevo teléfono.
  • Galaxy A57 5G por 291,52 euros con el cupón 'BDES30', el mejor teléfono de gama media de Samsung.
  • Xiaomi 17T por 446,58 euros con el cupón 'BDES30', con cámara Leica y una batería de 6.500 mAh.
  • POCO F8 Ultra por 638,65 euros con el cupón 'BDES30', una gran opción ahora que el nuevo modelo está en tiendas.
  • Realme GT 7 por 399,97 euros con el cupón 'BDES30', un teléfono que destaca por su batería de 7.000 mAh.
Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
En Xataka
Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5g Pivot

La opción más económica la tenemos con este Redmi Note 15 Pro 5G. Es cierto que el nuevo Redmi Note 17 ya está disponible, pero este todavía es una buena opción en 2026 si no quieres gastar demasiado en tu nuevo móvil: sale por 238,81 euros con el cupón 'BDES15'. Destaca del mismo su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con 120 Hz, su cámara principal (que es de 200 megapíxeles) y su batería de 6.580 mAh.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

PVP en AliExpress (con cupón) — 238,81
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy A57 5G

Galaxy A57 2

Seguimos ahora con el Galaxy A57, el mejor móvil de gama media de Samsung hasta ahora. Es un teléfono ligero con pantalla de 6,7 pulgadas, un procesador Exynos 1680 y, en esta versión, con 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Tiene seis años de actualizaciones garantizadas y nos podemos hacer con él ahora mismo por 291,52 euros con el cupón 'BDES30'.

Galaxy A57

Galaxy A57

PVP en AliExpress (con cupón) — 291,52
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 17T

Xiaomi 17t Azul

El siguiente en esta lista es el Xiaomi 17T, un dispositivo que, con esta oferta de AliExpress, se queda a un gran precio: 446,58 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es un dispositivo que destaca por su apartado fotográfico firmado por Leica, por su pantalla de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y, además, por tener una batería de 6.500 mAh.

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T

PVP en AliExpress (con cupón) — 446,58
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

POCO F8 Ultra

Poco F8 Ultra Pivot

Ahora que el POCO F9 Ultra está en las tiendas, el POCO F8 Ultra es una opción interesante por lo que lo podemos encontrar muy rebajado. En este caso, si aprovechamos la promo de AliExpress, nos lo podemos llevar por 638,65 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Tiene sonido firmado por Bose, una muy buena potencia gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6.500 mAh con carga rápida por cable de 100 W.

POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra

PVP en AliExpress (con cupón) — 638,65
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme GT 7

Realme Gt 7 Pivot

Y terminamos con el Realme GT 7, un dispositivo muy equilibrado con una batería enorme de 7.000 mAh que, además, tiene carga rápida por cable de 125 W. Su pantalla de 6,78 pulgadas tiene un brillo pico de 6.000 nits y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision, por lo que es ideal para ver contenido multimedia. Además, tiene un sistema de triple cámara y un procesador MediaTek Dimensity 9400e. Sale ahora mismo por 399,97 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 512 GB de almacenamiento.

Realme GT 7

Realme GT 7

PVP en AliExpress (con cupón) — 399,97
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Llega a Lidl el viernes 9 de octubre (por 9,99 euros) el reloj radiocontrolado con termómetro ideal para cocinas y baños
En Xataka
Llega a Lidl el viernes 9 de octubre (por 9,99 euros) el reloj radiocontrolado con termómetro ideal para cocinas y baños

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Samsung, Realme, Xataka

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles pequeños 2026: qué teléfono compacto comprar y 9 modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios