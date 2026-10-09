AliExpress tiene hoy muy rebajados móviles de todas las gamas (y con envío desde Europa): hay Xiaomi, Samsung, Realme y más

Estamos a viernes 9 de octubre y hoy ha empezado una nueva promo de AliExpress. Esta, llamada Día de Marcas, no es tan potente como la que tuvimos la semana pasada, pero aun así tenemos muy buenos descuentos en, especialmente, teléfonos. Además, como de costumbre, tenemos varios cupones de descuento para usar.

Descuento compra mínima cupón 1 4 euros 35 euros BDES04 6 euros 59 euros BDES06 10 euros 99 euros BDES10 15 euros 139 euros BDES15 30 euros 269 euros BDES30

Punto importante con los cupones de descuento: son limitados, por lo que se irán gastando a medida que usuarios los vayan canjeando. De entre todos los que hay disponibles (que no son pocos), os hemos hecho una selección de los cinco móviles que más interesantes nos parecen con estos descuentos:

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G por 238,81 euros con el cupón 'BDES15', una opción económica si buscas nuevo teléfono.

por 238,81 euros con el cupón 'BDES15', una opción económica si buscas nuevo teléfono. Galaxy A57 5G por 291,52 euros con el cupón 'BDES30', el mejor teléfono de gama media de Samsung.

por 291,52 euros con el cupón 'BDES30', el mejor teléfono de gama media de Samsung. Xiaomi 17T por 446,58 euros con el cupón 'BDES30', con cámara Leica y una batería de 6.500 mAh.

por 446,58 euros con el cupón 'BDES30', con cámara Leica y una batería de 6.500 mAh. POCO F8 Ultra por 638,65 euros con el cupón 'BDES30', una gran opción ahora que el nuevo modelo está en tiendas.

por 638,65 euros con el cupón 'BDES30', una gran opción ahora que el nuevo modelo está en tiendas. Realme GT 7 por 399,97 euros con el cupón 'BDES30', un teléfono que destaca por su batería de 7.000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

La opción más económica la tenemos con este Redmi Note 15 Pro 5G. Es cierto que el nuevo Redmi Note 17 ya está disponible, pero este todavía es una buena opción en 2026 si no quieres gastar demasiado en tu nuevo móvil: sale por 238,81 euros con el cupón 'BDES15'. Destaca del mismo su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con 120 Hz, su cámara principal (que es de 200 megapíxeles) y su batería de 6.580 mAh.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G PVP en AliExpress (con cupón) — 238,81 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy A57 5G

Seguimos ahora con el Galaxy A57, el mejor móvil de gama media de Samsung hasta ahora. Es un teléfono ligero con pantalla de 6,7 pulgadas, un procesador Exynos 1680 y, en esta versión, con 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Tiene seis años de actualizaciones garantizadas y nos podemos hacer con él ahora mismo por 291,52 euros con el cupón 'BDES30'.

Xiaomi 17T

El siguiente en esta lista es el Xiaomi 17T, un dispositivo que, con esta oferta de AliExpress, se queda a un gran precio: 446,58 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es un dispositivo que destaca por su apartado fotográfico firmado por Leica, por su pantalla de 6,59 pulgadas con resolución 1,5K y, además, por tener una batería de 6.500 mAh.

POCO F8 Ultra

Ahora que el POCO F9 Ultra está en las tiendas, el POCO F8 Ultra es una opción interesante por lo que lo podemos encontrar muy rebajado. En este caso, si aprovechamos la promo de AliExpress, nos lo podemos llevar por 638,65 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Tiene sonido firmado por Bose, una muy buena potencia gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 6.500 mAh con carga rápida por cable de 100 W.

Realme GT 7

Y terminamos con el Realme GT 7, un dispositivo muy equilibrado con una batería enorme de 7.000 mAh que, además, tiene carga rápida por cable de 125 W. Su pantalla de 6,78 pulgadas tiene un brillo pico de 6.000 nits y es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision, por lo que es ideal para ver contenido multimedia. Además, tiene un sistema de triple cámara y un procesador MediaTek Dimensity 9400e. Sale ahora mismo por 399,97 euros con el cupón 'BDES30' en su versión con 512 GB de almacenamiento.

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