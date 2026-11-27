Oficialmente, hoy se celebra el Black Friday y los estamos siguiendo en directo desde Xataka. Teles, móviles y muchos dispositivos tienen hoy muy buenos descuentos, para así anticiparte a las compras. Si llevas tiempo pensando en comprar una tablet, ahora esta Amazon Alexa Tablet 8 (que salió a la venta hace poco) es uno de los chollos que hemos encontrado. Tiene un 50% de descuento y pasa de costar 229,99 a 114 euros.

Nueva Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB de RAM, 64 GB Hoy en Amazon — 114,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tablet de Amazon, pero con acceso de serie a Google Play Store

Durante años, recomendar una tablet económica de Amazon implicaba poner un gran "pero" sobre la mesa: el ecosistema cerrado de Fire OS y la ausencia oficial de los servicios de Google. Aunque con esta nueva familia Amazon Alexa Tablet (lanzada oficialmente hace unas semanas), la compañía ha dado un giro de 180 grados ofreciendo acceso completo a Google Play Store de serie. Esto significa que puedes instalar directamente cualquier plataforma de streaming, redes sociales o productividad sin recurrir a trucos externos.

A nivel de hardware y diseño, la Amazon Alexa Tablet 8 es un dispositivo pensado para llevar siempre encima o manejar cómodamente con una sola mano gracias a su cuerpo unibody de aluminio de 7,95 mm de grosor y un peso de 329 gramos.

Monta una pantalla IPS LCD de 8,7 pulgadas con resolución de 1.340 x 800 píxeles, acompañada de dos altavoces estéreo. Esto la convierte en un dispositivo muy equilibrado para consumir series en plataformas de streaming, navegar o aprovechar su modo de lectura Kindle sin distracciones.

En su interior encontramos el procesador MediaTek Dimensity 8189 de ocho núcleos, acompañado de una RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento interno. Un detalle muy a tener en cuenta es que no cuenta con ranura para tarjeta microSD, por lo que el almacenamiento puede ser insuficiente si descargas mucho contenido offline.

Su batería promete hasta 14 horas de reproducción de vídeo (y hasta 19 horas en modo lectura) y cuenta con conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, certificación IP52 y cámaras de 8 MP (trasera) y 5MP (frontal). Por último, se debe destacar su integración con Alexa+, la nueva generación del asistente de Amazon impulsada por inteligencia artificial conversacional.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja crispi dual zone hoy ✅ LO MEJOR Su integración con Alexa+.

Buena autonomía y conectividad. ❌ LO PEOR Sin ranura para microSD.

Incluye publicidad en la pantalla de bloqueo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet compacta (y barata) para leer y consumir contenido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Priorizas la calidad de imagen por encima de todo, te compensará dar el salto a modelos con paneles Full HD o superiores.

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Imágenes | Amazon

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