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A mitad de precio la tele OLED de Philips con Ambilight que es ideal para cine y videojuegos

Un televisor con buena pantalla y unas características bastante buenas para cine y gaming

Philips 55oled770
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Alberto García

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Hay televisores OLED que solemos encontrarlos a precios muy competitivos, al menos cuando están de oferta. Hoy uno de esos televisores lo tenemos en PcComponentes con el Philips 55OLED770, un modelo bastante completo que está de oferta por 766,62 euros en lugar de 1.699 euros.

Philips 55OLED770 (55 pulgadas)

Philips 55OLED770 (55 pulgadas)

Hoy en Amazon — 766,00 MediaMarkt — 766,00 PcComponentes — 766,62
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Un televisor OLED con Alexa, Dolby Vision y Dolby Atmos

Philips 55oled770 Pccomponentes

El Philips 55OLED770 es un televisor quizás en un primer momento destaque por su pantalla, pero no podemos olvidarnos que es un modelo que incorpora la tecnología Ambilight de la marca, por lo que es capaz de captar los colores que del televisor para reproducirlos en LEDs situados en la parte trasera. Esto consigue que podamos tener una experiencia más envolvente.

Pero la guinda del pastel está en su pantalla y en sus tecnologías. Incorpora un panel OLED de 55 pulgadas que ofrece tanto una resolución 4K como una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que se trata de un televisor ideal para ver cine y series, pero también para jugar a videojuegos.

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Cuenta con HDMI 2.1, es compatible con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos, ofreciendo de esta forma una mejor experiencia tanto en imagen como en sonido. Además, incorpora Alexa como asistente de voz, aunque también funciona con Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips 55OLED770 hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla: ofrece una buena resolución y una buena tasa de refresco y es compatible con algunas de las mejores tecnologías de imagen y sonido.
  • Ambilight: se trata de una tecnología muy particular que ofrece una experiencia más inmersiva.

❌ LO PEOR

  • Su sistema operativo: no cuenta con tantas apps como otros software, como es el caso de Google TV.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un buen televisor con tecnología de panel OLED, pero que tenga un precio muy ajustado.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. En ese caso es mejor barajar la posibilidad de comprar una tele con tratamiento antirreflejos.
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