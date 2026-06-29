De 800 a 349 euros: así es la oferta de MediaMarkt en este patinete Xiaomi con apellido "Ultra"

MediaMarkt tiene una sección llamada Ofertas del día en la que, como su nombre indica, todos los días podemos encontrar ofertas nuevas. Duran solo 24 horas, pero suelen ser bastante buenas. Hoy, la mejor de todas es la del Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, un patinete eléctrico que se puede comprar por 349 euros en lugar de 799,99 euros. Se trata del precio mínimo histórico de MediaMarkt.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra PVP en MediaMarkt — 349,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Precio mínimo histórico de MediaMarkt

El Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra es un patinete eléctrico bastante completo. Es un modelo bastante potente, pero lo más interesante lo encontramos en su autonomía que ofrece hasta 70 kilómetros, por lo que es ideal para moverse por ciudad sin depender demasiado del cargador. Además, cuenta con un tiempo de carga de 6,5 horas.

Viene con diferentes modos de conducción para según qué situación nos encontremos: peatones, estándar, deportivo y deportivo plus. También incluye ruedas de 10 pulgadas y, como es habitual por la normativa, ofrece una velocidad máxima de 25 km/h.

Por otro lado, cabe mencionar que este patinete es capaz de subir pendientes con una inclinación de 25%, soporta una carga máxima de 120 kg, tiene un peso de 25 kg, incorpora frenos delanteros de tambor y traseros eléctricos y cuenta con conectividad Bluetooth para emparejarlo a la app para móviles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra hoy ✅ LO MEJOR Su autonomía : los 70 kilómetros son ideales para moverse por ciudad.

: los 70 kilómetros son ideales para moverse por ciudad. La conectividad, ya que permite conectar el patinete al móvil. ❌ LO PEOR El tiempo de carga, que tarda aproximadamente 6,5 horas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un patinete eléctrico con el que moverte por ciudad, que cuente con una buena autonomía y que puedas conectar al móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente lo vas a utilizar de forma muy puntual, sobre todo en zonas más pequeñas como pueblos. Hay modelos más económicos que pueden encajar igual de bien para tus necesidades.

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Imágenes | Xiaomi

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