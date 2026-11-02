48 GB de RAM DDR5, Ryzen 7 y RTX 5070: así es el PC gaming rebajado por Black Friday que destaca en Coolmod

Teniendo en cuenta la crisis que está viviendo el sector del hardware derivada del auge de la IA durante este 2026, el Black Friday que está al caer cobra mayor importancia que nunca si llevábamos tiempo esperando el mejor momento para estrenar PC sin dejarnos un ojo de la cara. Pero ni siquiera hace falta esperar al cuarto viernes de noviembre para ello, porque algunas tiendas ya han dado su particular pistoletazo de salida.

COOLPC Black VI Hoy en Coolmod — 2.299,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una de ellas es Coolmod, especialista en hardware y ordenadores de sobremesa configurados, que ya está en modo Black Friday. Y entre las ofertas que ya tiene activas entre sus premontados gaming, destaca la de este CoolPC Black VI 24Hr (2.299,95 euros) por su buena relación calidad precio. Pero, sobre todo, por la gran cantidad de RAM que incorpora.

Un sobremesa perfecto para jugar a más de 60 FPS en resoluciones altas

A día de hoy, configurar un PC de cero es mucho más caro que tiempo atrás y no sólo por la memoria RAM. Para comprar otros componentes, como los SSD o algunas tarjetas gráficas, también hay que desembolsar bastante más que antes (la NVIDIA RTX 5090, sin ir más lejos). Pero si acudimos al mercado de modelos ya ensamblados sí podemos obtener una muy buena relación calidad precio.

Este CoolPC Black VI 24Hr es buen ejemplo de ello. Sigue costando una cifra importante incluso rebajado, pero cuenta con un hardware bastante potente que permite jugar a más de 60 FPS en calidad alta, incluso a resoluciones como 1440p o 4K, a cambio de un coste normal para lo que encierra.

Concretamente, incluye una configuración con la NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 7800X3D, 48 GB de memoria RAM DDR5 (carísima por separado, a día de hoy) y 1 TB de almacenamiento SSD. Todo ello, en una caja sobria (aunque con RGB), con refrigeración líquida y hasta Windows 11 Pro instalado de serie.

⚡ EN RESUMEN: COOLPC Black VI coolmod ✅ LO MEJOR Gran cantidad de memoria RAM que evita tener que actualizar a corto plazo

que evita tener que actualizar a corto plazo Muy potente y perfecto para jugar a más de 60 FPS a resoluciones altas ❌ LO PEOR Sigue siendo un equipo caro incluso con su actual rebaja por Black Friday 💡 CÓMPRALO SI... no puedes esperar a que el mercado se estabilice para renovar tu sobremesa ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa. En tal caso, quizá dentro de un tiempo puedas ahorrarte un pellizco

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Imágenes | ELLA DON en Unsplash, Coolmod

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