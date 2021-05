14 gadgets baratos pero que te dan mucho a cambio de tu dinero (2021)

Qué gusto da cuando haces una compra maestra. A veces el proceso es concienzudo y sopesado (sobre todo cuando es una inversión importante), pero otras, cuando se trata de dispositivos y gadgets baratos, los compras sin pensar demasiado. Un win win en toda regla. Bienvenido y bienvenida a nuestro artículo anual con una selección de dispositivos, gadgets y accesorios valen más de lo que cuestan gracias que ofrecen una magnífica relación calidad precio. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Como siempre, siéntete libre de aportar más en los comentarios.

Organizacables UGREEN

El cable para cargar el móvil con su correspondiente adaptador, una memoria USB, el hub, una SD, un cable HDMi...son algunas de las cosas que tengo encima de mi mesa y que: 1. convendría tener recogidas, 2. cuando me llevo de viaje acabo apañándome metiéndolas en algún bolsillo pequeño. Un jaleo que se soluciona fácilmente con un organizacables como este de UGREEN (18,99 euros). Compacto, con un montón de bolsillos y compartimentos, dos pisos y un asa para llevarlo todo cómodamente y evitar olvidos o deterioros.

Realme Buds Air Neo 2

Vivimos en la era dorada de los auriculares TWS (a falta de que llegue algo mejor). Tanto es así que te puedes gastar muy poco dinero y comprarte un modelo que ofrece una experiencia correcta en todos los sentidos como los Realme Buds Air Neo: diseño, funcionalidad, sonido e incluso con algún que otro extra como su modo gaming. Y la segunda generación va un paso más allá mejorando en autonomía e introduce cancelación de ruido.

Cargador Anker PowerPort Atom III

Para quien depende de la tecnología y usa bastante su teléfono y ordenador, lo de tenerlos a punto no es un tema baladí. Andar con los diferentes cargadores, además de montar un barullo de gadgets enmarañados, a veces se torna complicado si no hay muchos enchufes. Para ellos esta solución de alto rendimiento, el cargador Anker PowerPort Atom III (34 euros con cupón) para cargar hasta cuatro dispositivos diferentes. Es compacto, con buenísimos acabados y viene con una toma USB-C a 45W para cargar portátiles y tres USB para móviles, tabletas y similares hasta a 20W.

Disco duro WD Elements 2TB

Un disco duro es uno de esos periféricos fundamentales en nuestro día a día para hacer copias de seguridad, pero también para llevar archivos de aquí para allá, guardar fotos y vídeos...Hay grandes soluciones de almacenamiento en cuanto a capacidad y funciones, pero si quieres un disco duro barato, compacto y fiable, este disco duro WD Elements de 2TB (63 euros) es un gran candidato. Con conexión USB 3.0, compatible con Windows (para Mac tendrás que formatear).

Hoover Ultra Vortex

El Hoover ultra vortex cuesta en estos momentos 87 euros y, pese a que en algunos momentos se puede encontrar por unos 70 euros, sigue siendo un chollo para la limpieza. Sí, sabemos que tiene cable y que hay aspiradores verticales inalámbricos por ese precio, pero el Hoover Ultra Vortex es un aspirador de mano brutal para quien valore la limpieza en profundidad. De hecho somos varios los editores de Xataka y Webedia los que lo usamos.

Si tienes un robot aspirador, sabrás que hay cosas como los sofás o colchones que no va a limpiar. En esos casos tocaría recurrir a un aspirador de trineo (o a un modelo vertical tipo Dyson), pero con este Hoover Ultra Vortex tienes por un lado una capacidad de succión altísima y por otra la manejabilidad del formato de mano a un precio bastante más barato que modelos que ofrecen resultados similares. El cable es bastante largo y no resulta tan engorroso como con otros formatos. He probado unos cuantos aspiradores pero el Hoover ultra vortex vale mucho más de lo que cuesta.

Xiaomi Mi Selfie Stick

No es la primera vez que aparece un trípode para móvil en nuestra lista, pero este Xiaomi Mi Selfie Stick (17,99 euros) reúne las tres B: es bueno, bonito y barato. Porque baratos hay muchos, pero luego lo de que se queden estables es otra historia.

El Xiaomi Mi Selfie Stick es un accesorio para móvil tres en uno robusto y bien fabricado: palo selfie con tubo extensor de aluminio, disparador (se extrae la pastilla de la base) y trípode, un combo robusto para quienes hacen fotografía con su teléfono.

Lenovo Smart Bulb LED RGB

Bombillas inteligentes hay muchas y elegir la mejor (o la que más nos conviene) tiene su aquel. Pero hay modelos como la Lenovo Smart Bulb LED RGB que por su bajo precio (está de oferta) y prestaciones ya tienen un lugar en esta lista. Por 7,99 euros tienes una bombilla conectada mediante Wi-Fi que puedes controlar desde el móvil o con el asistente de Google y algo poco común en este rango de precios: iluminación RGB para cambiar el ambiente a tu antojo

Xiaomi Wi-Fi Extender Pro

No es el más completo o avanzado, pero por 7,99 euros podrás mejorar la cobertura del Wi-Fi doméstico de 2,4 GHz por poquísimo dinero. Es fácil de usar: basta con conectarlo a un enchufe, descargar la app y configurarlo sin muchos problemas. Según el fabricante es capaz de ofrecer una velocidad de transferencia de datos de hasta 300 Mbps y una cobertura de entre 80 a 150 metros cuadrados.

Echo Dot

El Echo Dot (49 euros) es un viejo conocido dentro de este artículo de gadgets baratos que dan mucho a cambio de tu dinero, pero su cara es nueva. La versión renovada del Echo Dot mantiene los puntos fuertes de la anterior, esto es, un diseño compacto y el acceso al vasto ecosistema de Amazon. Pero en esta generación además suena mejor y tiene una estética que entra por los ojos. Quizás no tengas mucha domótica en casa, pero para poner la radio o música o resolver preguntas, ya merece la pena.

Hub 6 en 1 de Baseus

Hay dos cosas innegables: que los USB-C son de lo más versátiles y que vas a necesitar un hub si tienes un equipo que ha apostado por este puerto sacrificando otros en favor del minimalismo y la ligereza. Hay una gran cantidad de hubs, pero este de Baseus (33 euros con cupón) destaca por su buen rendimiento a un precio muy atractivo. Está disponible en varios formatos pero este 6 en 1 nos gusta especialmente por sus tres puertos USB 3.0, un Ethernet a 1Gbps, HDMI (4K@30Hz) y otro USB-C con PD a 100W, para que puedas conectarte a internet, usar un monitor externo y conectar tus periféricos.

Xiaomi Mi Composition Scale 2

Si echas un vistazo a las principales básculas conectadas del mercado descubrirás que pocas son tan completas en cuanto a métricas como la Xiaomi Mi Composition Scale 2 (29 euros) y si lo son, cuestan bastante más. Ofrece ni más ni menos que diez parámetros: peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa, figura y puntuación corporal, una métrica que te sitúa en función de tu IMC en una gráfica de otros usuarios a la que no deberías darle mucha importancia.

Enchufe "inteligente" TP-Link Tapo P100

Los enchufes conectados son los dispositivos "inteligentes" más versátiles y si además comparamos su precio con otros gadget smart, son bastante asequibles. Uno de los más destacados por su calidad precio es el TP-Link Tapo P100 (8,99 euros). Con un diseño mini, se conecta mediante Wi-Fi sin necesidad de bridge adicional y es compatible con los asistentes de Google y Amazon

Chromecast con Google TV

Si eres de esas personas amantes de las series y tienes suscripción a servicios como HBO, Netflix, Prime Video, Disney+ o todas ellas y alguna más, entonces contar con un dispositivo con Android TV es un must, ya que es el sistema operativo con más aplicaciones. Si además tienes un televisor con resolución 4K, entonces la elección es aún más clara en calidad precio: el Chromecast con Google TV (64 euros) en El Corte Inglés. Es compacto, ofrece la fluidez y experiencia de Android, con mando independiente y soporte 4K y HDR.

¿Y por qué querer un dispositivo como este para tu televisor si ya es "inteligente" y solo tiene un par de años? Porque quizás le falta alguna app como HBO o porque la interfaz es incómoda, lenta o se ha quedado obsoleta.

Huawei Watch GT2e

Si antes hablábamos de la época dorada de los auriculares TWS, algo parecido puede decirse de los smartwatch, que han pasado en pocos años de ser un dispositivo más bien caro a encontrar relojes inteligentes por menos de 50 euros. Dicen que en el equilibrio está la virtud y la verdad, con el Huawei Watch GT2e este dicho encaja. En su momento costaba casi 200 euros, pero lleva meses a 99 euros y a ese precio es un smartwatch que da muchísimo por lo cuesta.

La vocación del Huawei Watch GT2e es claramente deportiva, lo que se aprecia tanto por dentro como por fuera (aunque con una correa puedes cambiar esa apariencia). Con este reloj puedes monitorizar más de 100 deportes, dispone de GPS/GLONASS, una pantalla AMOLED que se ve muy bien y dos semanas de batería.

¿Más gadgets baratos con buena relación prestaciones/precio?

