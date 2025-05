Victoria’s Secret ha sufrido un ciberataque: el gigante de la moda cierra su web mientras aborda el incidente

Si ahora mismo visitas la web de www.victoriassecret.com, no verás catálogos ni ofertas especiales. En su lugar, aparece un aviso que informa de un incidente de ciberseguridad. Victoria’s Secret ha cerrado temporalmente su página web y ha suspendido algunos servicios en tienda mientras investiga lo ocurrido.

Una medida preventiva. Según la compañía, el cierre forma parte de una serie de acciones preventivas adoptadas tras detectar el incidente. En el mensaje explican que están “trabajando incansablemente para restablecer completamente las operaciones”, aunque no se especifica cuándo volverá a estar disponible la página.

El cierre no afecta a todos los países. Aunque el sitio principal de Victoria’s Secret permanece cerrado, la medida se limita a la versión internacional con dominio .com. La web destinada al mercado español sigue operativa, según hemos podido comprobar, y no muestra mensajes relacionados con el incidente ni señales de funcionamiento limitado.

Muchas incógnitas sobre la mesa. De acuerdo a Bloomberg, además del cierre de la web y de ciertos servicios en tienda, Victoria’s Secret ha detenido parte de sus operaciones de oficina. Algunos empleados se quedaron sin acceso a sus cuentas de correo electrónico tras el bloqueo de contraseñas, y se ha paralizado también el servicio de atención al cliente.

La directora ejecutiva, Hillary Super, reconoció en una nota interna vista por el mencionado medio que la recuperación “llevará un tiempo”. Mientras tanto, sabemos que la empresa trabaja con expertos para esclarecer lo ocurrido, pero no ha proporcionado detalles sobre el tipo de ataque, el alcance real del incidente ni si se ha producido alguna brecha de datos.

No es un caso aislado. En las últimas semanas, varias grandes marcas del sector textil y retail también han reconocido incidentes de ciberseguridad. Dior confirmó recientemente un acceso no autorizado a datos de clientes en China, Adidas se percató de una brecha en un proveedor externo de atención al cliente, y Harrods, Marks & Spencer y Co-op han sido blanco de ataques similares en Reino Unido. Eso sí, no está claro si estos casos están relacionados,

Imágenes | Captura de pantalla

En Xataka | Cada cuánto debemos cambiar TODAS nuestras contraseñas según tres expertos en ciberseguridad