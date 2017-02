La seguridad de las cuentas de Yahoo ha sido vulnerada... otra vez. Sí, por tercera ocasión

Esto se está convirtiendo en una broma de muy mal gusto. Hoy Yahoo nuevamente, por tercera ocasión, está informando a algunos usuarios de su servicio que sus datos han estado en riesgo debido a un tercer hackeo. Se trata de una nueva filtración de seguridad que habría puesto en riesgo datos personales de una cantidad no especificada de cuentas.

Hoy miércoles, Yahoo ha enviado correos electrónicos a usuarios informando que sus datos ha sido comprometidos debido a una tercera violación de sus servidores, la cual habría sucedido entre 2015 y 2016. La diferencia es que ahora Yahoo sólo se ha limitado a contactar a los afectados y no ha hecho público el ataque, por lo que se desconoce la cantidad de cuentas robadas.

Lo realmente grave de todo esto, es que Yahoo está informando a los afectados que los atacantes pudieron entrar a sus cuentas sin necesidad de saber las contraseñas, esto debido a la creación de 'cookies falsas', las cuales ya sea habían dado a conocer en el segundo hackeo. Estas cookies falsas, o falsificadas, actuaban como fragmentos de código alojados en la cache del navegador, lo que hacía que atacante pudiera entrar al perfil del usuario de una forma sencilla y sin necesidad de escribir un solo dato.

