El pasado 5 de noviembre Thinking Machines Lab, la startup de Mira Murati, presentaba su modelo Inkling 2 Mini sin demasiada fanfarria. En tan solo tres semanas el modelo se ha convertido en una de las sensaciones de los expertos en IA, y hay buenas razones para ello. Es bueno, es bonito, es barato, y además es muy, pero que muy local.

Sorpresa. Cuando aparecieron en escena las startups de Ilya Sutskever (Safe Superintelligence) y Mira Murati (Thinking Machines Lab) en la primavera de 2025, no muchos parecían confiar en que esos proyectos llegaran a buen puerto. La visión de Sutskever de momento no está ta clara, pero en Thinking Machines Lab llevan tiempo sacando modelos de IA de la familia Inkling, y ninguno había sido especialmente notable hasta ahora. Lo que está logrando Inkling 2 Mini es, como poco, sorprendente.

Fuente: Thinking Machines Lab.

Inkling 2 Mini. Estamos ante un modelo de pesos abiertos de 26.400 millones de parámetros cuya gran novedad es su arquitectura. Mientras que los modelos de razonamiento convencionales recurren a generar cadenas de texto para desarrollar sus respuestas, este modelo dedica más capacidad de cálculo a procesar cada token.

Piensa más y mejor. Este modelo razona de una forma peculiar: piensa más y de forma más compleja, pero sin "verbalizar" ese razonamiento como sí hacen sus rivales. Le da varias vueltas a una idea ates de seguir escribiendo mediante una técnia llamada looping. Con ella se efectúan el equivalente a 48 pasos por sus capas sin tener que almacenar los pesos de 48 capas distitnas. No es una idea nueva en la industria, pero su aplicación en este modelo abierto está generando mucho entusiasmo.

Los números acompañan. Las pruebas independientes de Artificial Analysis sitúan a Inkling 2 Mini al mismo nivel que el popularísimo Qwen3.8-27B en su índice de inteligencia, pero con cinco veces menos parámetros activados por token. Genera un 38% más de tokens que Qwen, pero lo curioso es que necesita unas 2,8 veces menos de capacidad de cómputo para hacerlo según AA. No solo eso: es cuatro veces más rápido y cuesta seis veces menos según los servicios de inferencia evaluados.

Este simulador de vuelo es básico, sí, pero fue creado mientras su creador estaba con su portátil en pleno vuelo (guiño, guiño) y sin conexión a internet.

Maravilloso como modelo de IA local. El modelo ocupa unos 20 GB de memoria y también se parece a Qwen3.8-27B en eso, lo que lo hace perfecto para equipos de consumo con 32 GB (e incluso 24 con algunos ajustes) de memoria de vídeo o unificada. Es además rápido: hay demos de un Macbook M5 Pro de 48 GB creando un simulador de vuelo básico sin conexión a internet y con un rendimiento en tokens/s que es notable y que se beneficia además de los métodos de decodificación especulativa.

Unéxito entre la comunidad. Su licencia Apache 2.0 facilita que la comunidad experimente con esta arquitectura, y por todos lados, sobre todo en X, aparecen cada día decenas de mensajes que hablan de nuevas variantes más eficientes —algunas corriendo ya en los iPhone— y con muy buen comportamiento. No es comparable a un Opus 5.5 o un GPT 6.2, claro, pero es la nueva demostración de que ejecutar IA en tu equipo puede ser estupendo.

La otra sorpresa: no es chino. Tradicionalmente en el ámbito de los modelos de IA abiertos quien se ha llevado el gato al agua han sido los modelos chinos de familias como Qwen, DeepSeek o GLM. En EEUU Google compite con Gemma, pero por ejemplo OpenAI no ha vuelto a dar noticias tras sus prometedores GPT-OSS. Pero ahora Thinking Machines Lab, un startup estadounidense, da la campanada con Inkling 2 Mini y se convierte en una empresa a la que seguir muy de cerca, porque este puede ser todo un punto de inflexión para la empresa de Murati.

En Xataka | Los modelos abiertos de IA de China siempre han presumido de ser un absoluto chollo. Había gato encerrado