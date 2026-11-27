Mejores modelos cada día, herramientas de programación tan buenas que te crean un proyecto de cero... La IA se ha vuelto casi imparable en cuestión de capacidades. Pero ¿quién se encarga de comprobar qué es lo que hace esa IA? Los detectores de texto generado por IA no son algo nuevo: GPTZero es el veterano, y Pangram se ha hecho conocido desde que Substack lo integró en su plataforma. Ahora que GPTZero ha presentado su último modelo de detección, GPTZero 5.0, lo he enfrentado con pangram para ver cuál acierta más.

El revisor de texto. La IA coloca muletillas en sus generaciones que suelen ser fáciles de detectar, aunque ha ido mejorando en este aspecto: con un buen modelo y prompt consigues un conjunto de palabras difícil de distinguir a simple vista. Aunque siempre quedan restos, que es lo que detectan herramientas como GPTZero.

El objetivo es el mismo que el de Pangram, lo que cambia es el método: GPTZero mide lo predecible que es el texto, unas huellas que deja la predicción del siguiente token; Pangram usa un modelo clasificador entrenado con textos humanos y sintéticos. Aunque GPTZero va más allá: ofrece diferentes versiones de corrección, comentarios al estilo de escritores y editores, sugerencias de corrección y hasta detector de plagios. Además, en mi opinión GPTZero tiene un mejor algoritmo que Pangram. Al final, es lo más importante.

La comparación. He usado bastante Pangram y sé cómo cambia la detección del texto sintético con solo alterar algunas palabras y frases, aquellas que suelen quedarse de relleno. GPTZero es más preciso: incluso cambiándole las mismas palabras que a su competidor, seguía detectando el texto como artificial.

Hice varias pruebas y en todas GPTZero salió por delante en acierto, precisión y opciones. Para la prueba definitiva generé un texto con ChatGPT en su modelo más básico, GPT-6 Luna con esfuerzo ligero, y los resultados para ambos fueron de 100 % IA. Después, le pasé el mismo prompt a ChatGPT, aunque bajo GPT-6.2 Astra en esfuerzo máximo. Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Arriba, 90 % de ia detectado por Pangram; abajo, 97 % en el caso de GPTZero

Pangram aseguró que el texto era un 90 % sintético, GPTZero subió hasta el 97 %. Pasé a cambiar unas cuantas palabras y frases, no demasiadas: el contenido seguía prácticamente igual. Entonces la cosa cambió: Pangram bajó hasta el 49 % de IA y GPTZero seguía asegurando que el 60 % del texto era sintético. Cuidado, porque esos porcentajes indican qué parte del texto cada herramienta atribuye a la IA, no lo seguras que están de su veredicto.

Los detectores con IA no son infalibles. GPTZero me ha parecido bastante mejor que Pangram, aunque no lo usaría para asegurar nada: cambiar ligeramente el texto reduce mucho su efectividad. Basta con generar un documento, alterar mínimamente la estructura y revisarlo: actualmente no hay ninguna IA que sea infalible detectando a sus homólogas. El problema también va en la otra dirección: estos detectores confunden escribir bien con escribir como una máquina, y han llegado a marcar 'Cien años de soledad' como texto generado.

GPTZero ofrece acceso mínimo gratuito, igual que Pangram, y ambos dan siete días de uso premium gratis. La suscripción está muy pareja para ambos: 20 dólares para Pangram y 18,99 euros para GPTZero, ambos planes mensuales. Para un control rápido pueden servir, pero para asegurar que algo es o no IA siguen quedando muy cojos.

Imagen de portada | GPTZero

En Xataka | GPTZero: qué es, cuándo usarlo y cuándo funciona bien y cuándo no