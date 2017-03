El robot de Jeff Bezos no es ningún fake, es el primer mecha coreano: torpe pero funcional

No sé si a Jeff Bezos le gustará más la idea de convertirse en Iron Man, que la de ser un piloto de mechas. Por lo pronto el milmillonario ha empezado con lo segundo, como habréis podido comprobar estos días atrás en su llamativa intervención en la conferencia MARS.

En esa conferencia anual auspiciada por Amazon - la segunda que se realiza - se reúnen expertos en muchos campos que están explotando en la actualidad, como la robótica, el machine learning, también la automatización en el hogar, incluso temas relacionados con el espacio. La intención del encuentro es demostrar y discutir innovaciones, de forma privada.

El jefe de Amazon no pudo ser más oportuno con el mecha utilizado, desarrollado por los coreanos de Hankook Mirae Technology. Concretamente estamos ante Method v2, que es un pasito adelante sobre lo que os enseñamos el pasado mes de diciembre, entonces en manos de la empresa Korea Future Technology.

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi