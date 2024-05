El buscador de Google vive la revolución más importante de su historia. Por ahora está siendo un desastre

Google ha campado a sus anchas en el último cuarto de siglo en internet. Su buscador lo ha dominado absolutamente todo, pero la llegada de ChatGPT planteó desde el primer momento una pregunta inquietante: ¿y si fuera mejor buscar con ChatGPT que con el buscador de Google? La empresa de Mountain View está intentando prepararse para ese futuro con su propio buscador con IA, pero de momento su rendimiento está siendo muy criticado.

AI Overview. Así se llaman los nuevos snippets en la página de resultados de Google. Disponible inicialmente en Estados Unidos, esta opción permite que los usuarios obtengan una respuesta a su consulta que estará generada por el modelo de IA de Google. La función fue presentada en Google I/O 2024, y es una evolución de la Search Generative Experience que ya pudimos probar hace meses.

Pero la IA que busca está siendo un poco desastre. El problema con esas respuestas generadas por IA es el mismo que afecta a todos los chatbots: que inventan cosas. Estos días conocimos el caso singular del queso y la pizza, pero ha habido otros muchos errores que los usuarios también han compartido en Twitter. El peligro para Google es que nadie se fíe de esa característica, y la empresa está haciendo algo insólito.

Si está mal, lo borramos. En Google están borrando resultados de búsqueda generados por IA que detecta que son erróneos. Lo confirmó una portavoz de Google en The Verge, e indicó que están "tomando medidas rápidas" para eliminar los resúmenes de IA en determinadas consultas. Lo hacen, destaca, "cuando procede en virtud de nuestras políticas de contenidos, y utilizar estos ejemplos para desarrollar mejoras más amplias en nuestros sistemas, algunas de las cuales ya han empezado a implantarse".

Ya no me llegan visitas de Google. El otro gran problema de esta revolución es el que afecta a los creadores de contenidos y a los medios: Google y su buscador han sido desde hace años fuentes clave del tráfico —y por tanto, de los ingresos publicitarios—, pero ese tráfico generado por Google está cambiando. Ya lo hizo con esos snippets que hacían que uno no tuviese que salir de Google, pero es que las respuestas generadas por IA hacen que la inquietud de los creadores de contenido crezca.

Los cambios en el algoritmo de Google favorecen a los resultados de su buscador y hacen que quienes crean el contenido original dejen de recibir visitas. La amenaza para quienes crean esos contenidos (Xataka incluida) es obvia. Fuente: BBC/SEMrush.

Para qué ir a tu web, lo tengo todo en el buscador. En Google siempre han defendido que el ecosistema web es crucial, pero al mismo tiempo se han esforzado para mostrar cada vez mrespuestas mejores en el buscador y evitarle clics al usuario. Un estudio de SEMrush publicado en BBC demuestra cómo el tráfico en varias webs no ha parado de bajar o como mucho se ha mantenido a duras penas tras los últimos cambios del buscador. El miedo, por supuesto, es que esa tendencia continúe en el tiempo.

Uso Google para buscar en Reddit. Buena parte de internet está viendo su tráfico perjudicado tras esos cambios, pero hay una plataforma que va a contracorriente. Se trata de Reddit, que ha ido ganando relevancia por contar con opiniones, respuestas y experiencias "humanas", lo que hace que muchos usuarios usen el buscador de google añadiendo "site:reddit" para que los resultados se centren justo en los de esa comunidad.

El peligro de la obsesión de Google con la IA. La empresa comenzó con pies de plomo a la hora de lanzar soluciones como Bard (ahora Gemini) porque sabía que su precisión era limitada. El empuje de Microsoft y OpenAI ha obligado a que los ritmos se aceleren, y por ahora eso está provocando que estén metiendo la IA por todos lados de forma forzada. Eso está generando además problemas que afectan a su reputación —y críticas internas—, sobre todo porque los usuarios no esperamos (de momento) que ChatGPT lo conteste todo bien, pero sí esperamos que el buscador de Google lo haga.

Imagen | Javier Pastor con Midjourney

