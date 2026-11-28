El firmware es el software interno que decide lo que puedes y no puedes hacer con tu dispositivo. Es algo que los fabricantes siempre han controlado con celo, pero la inteligencia artificial está facilitando destriparlo. Ocurre en muchos terrenos, como el de la ciberseguridad donde se están encontrando fallos en software (también aprovechando esos fallos), en videojuegos para disparar lo que se conoce como recompilaciones (como llevar 'GTA VI' a PC). Y, ahora, también en las cámaras de fotos.

Modificar el software no es algo nuevo y, en ocasiones, con modelos de dispositivos muy populares la comunidad se lanza en masa para hacer lo que a la compañía no le apetece hacer. Básicamente, con los conocidos como 'custom firmwares' se desbloquean funciones y características latentes en el dispositivo, pero que las compañías ocultan en un muro de pago conocido como "si lo quieres, compra el modelo más nuevo".

En el caso de las cámaras es algo evidente, con modelos que comparten procesador y sensor, pero que no ejecutan las mismas funciones porque un modelo es más barato que otro y la justificación es el precio: si pagas por un modelo superior, aunque tenga el mismo hardware, puedes hacer más cosas.

Esto, como digo, no es nuevo y ya en 2009 Magic Lantern amplió las funciones de la Canon 5D Mark II, pero la IA lo ha revuelto todo.

La IA liberando las cámaras de fotos

Hace unos días, el fotógrafo Tony Northrup mostró cómo, con ayuda de IA, 'hackeó' su cámara. Es el vídeo que te dejo a continuación en el que enseña cómo su Ricoh GR IV puede hacer cosas que el software no le permite de fábrica.

Esto no es un caso aislado y, de hecho, el propio youtuber comenta que, estos últimos días, los 'hackers' han añadido funciones espectaculares a cámaras como la Hasselblad X2D que incorpora enfoque automático continuo que la X2D II trae de serie o el pixel shift de 400 megapíxeles en esa X2D II. También funciones para Canon, Nikon, Fujifilm y Sony. Y el caso de Sony es curioso.

La compañía japonesa ha enfadado a mucha gente estos últimos meses por esa decisión de acabar con los juegos en formato físico a partir de enero de 2028 para consolas PlayStation. Ya había proyectos para 'liberar' PS5, pero con ayuda de la IA y ese enfado, la comunidad ha metido la directa para abrir de par en par la consola de Sony.

Esto va más allá de la piratería de juegos y tiene que ver con lo mismo que está ocurriendo en las cámaras: ejecutar cosas que, de forma oficial, no se permitían. En el caso de la consola, Sony nunca trajo emulación de PS3 de forma oficial porque era muy complejo y lo que permitía era jugar a ciertos juegos de PS3 en la nube mediante una suscripción. Liberando PS5 se ha demostrado que la máquina sí puede emular los juegos de la veterana PS3, por ejemplo.

Volviendo a las cámaras de Sony, hay varias funciones que se han desbloqueado en varios modelos de cámaras, pero quizá lo más importante es la modificación de la Sony A7 IV para permitir grabar en open gate.

Estos últimos años han aparecido cámaras de consumo que pemriten grabar con el formato del sensor. Si es 3:2, en lugar de recortar a un muy panorámico 16:9, pues permiten grabar en ese 3:2 nativo. La utilidad de esto es que se puede sacar un recorte mejor para 16:9 o para 9:16 en posproducción, pero Sony no lo permitía en una de sus cámaras más populares, la mencionada A7 IV.

Pues ha aparecido un proyecto llamado ArcaneLantern que permite grabar en 4K como hasta ahora, pero también a 5,7K en ese formato open gate. No todo es perfecto, ya que es un softmod, lo que implica que, si la cámara se apaga, vuelve a su estado original porque esos cambios se almacenan en la RAM. Además, se ha probado a modificar el firmware de otros modelos y se ha terminado con cámaras bloqueadas o con imágenes deformadas.

Más allá de Sony, modelos de Panasonic o Nikon también están viendo cómo hay funciones que se desbloquean con características como el open game, mejoras en resolución o frame-rate y hasta la opción de usar perfiles de color de otras compañías.

Lo que dicen los fabricantes

En el medio francés Frandroid se expone lo que ya comentaba: son opciones que están al alcance del hardware, pero que únicamente se retienen por cuestiones comerciales. Por ejemplo, Panasonic cobra por usar ciertos perfiles de color de cine que se abren de forma gratuita si se ejecutan esos firmwares alternativos.

También está el tema del sobrecalentamiento, ya que hay cámaras que quizá puedan hacer ciertas funciones, pero cuya gestión térmica sea insuficiente y por eso la marca mantiene esas funciones en modelos más adaptados a ello. Por ejemplo, el sensor de mi cámara podría grabar a 6K, pero el cuerpo no disipa bien el calor a 4K, por lo que a mayor resolución sería incluso peor.

De la manera que sea, los fabricantes tienen algo claro: no les gusta que nadie meta uñas en sus cosas.

De hecho, esto de usar la IA para modificar el firmware en las cámaras ya está teniendo consecuencias. A comienzos de este mes, un miembro de un proyecto para modificar cámaras Hasselblad afirmó haber recibido una carta de los abogados de la compañía para que dejara de realizar la actividad. Responsables de Panasonic han comentado que es muy arriesgado para la seguridad del dispositivo y desde Fujifilm se indicó este verano que conectar sus cámaras a programas sin licencia anula la garantía.

Ahora bien, como ocurre con las consolas y los videojuegos (o los hackeos de prácticamente todo que se están dando estas últimas semanas), esto es algo complicado de controlar y desde la propia Panasonic, de mano del responsable de la división de imagen, se ha dicho que será difícil frenar la tendencia.

Yo, como persona a la que le gusta juguetear como al que más, no me arriesgaría a 'brickear' mi dispositivo por muchas ganas que tuviera de ampliar sus capacidades, sobre todo con un software hecho con IA que, muy posiblemente, nadie sepa atajar si algo sale mal.

Imagen | Xataka

En Xataka | Un hacker reventó toda la seguridad de PS5. Ahora otro ha cobrado 50.000 dólares por contar a Sony cómo lo hizo



