La industria de la IA solo es sostenible vulnerando las leyes de copyright. Así que está intentando erradicarlas

El pasado sábado Jack Dorsey, cofundador de Twitter (ahora X) y de Square (ahora Block), publicó un mensaje en X con una frase contundente: "eliminad todas las leyes de propiedad intelectual". Elon Musk contestaría poco después sumándose a la idea con un "Estoy de acuerdo". El mensaje ha vuelto a desatar un debate sobre las leyes de propiedad intelectual, y lo hace en un momento especialmente singular.

La IA contra el copyright. La propuesta de Jack Dorsey es tan solo el último de los movimientos en esa misma dirección. Algunas empresas y personalidades de la tecnología en Estados Unidos están pidiendo que el país descarte las leyes relacionadas con la propiedad intelectual, algo que sería fantástico para quienes han entrenado modelos de IA con obras protegidas por la propiedad intelectual.

Demandas por doquier. Los comentarios llegan de hecho justo en un momento en el que las empresas de IA no paran de ser demandadas por violación de copyright. El origen de estos casos legales siempre es el mismo: dichas empresas han sido acusadas de entrenar sus modelos con obras y contenidos protegidos por los derechos de autor.

"Uso justo". Meta, que descargó más de 80 TB de libros, algunos de ellos protegidos por las leyes del copyright y la propiedad intelectual, participó recientemente en un juicio por una demanda más antigua por este mismo tema. Sus abogados aseguraron que la empresa no violó las leyes del copyright, y que habían realizado un "uso justo" de esos libros para poder desarrollar su modelo de IA, LLama.

OpenAI ya pidió carta blanca. La empresa liderada por Sam Altman es una de las más afectadas por estas demandas. En una propuesta publicada hace apenas un mes OpenAI solicitaba que se erradicasen las leyes del copyright en EEUU con el objetivo de que se "preserve la capacidad de los modelos de IA americanos de aprender de materiales con copyright". Para Altman el entrenamiento de modelos de IA debería estar libre de posibles demandas por violación de copyright, y lo mismo expresan ahora Dorsey y Musk.

Y a Google también le molesta el copyright. Google también ha sido acusada de utilizar contenidos protegidos por los derechos de autor para entrenar sus modelos de IA. En un comunicado del pasado mes de marzo la empresa solicitaba unas "reglas equilibradas de copyright" y nombraba explícitamente el "uso justo y la minería de texto y datos" como excepciones para estas leyes.

La justicia apenas se pronuncia. Lo cierto es que las demandas sobre la violación del copyright por parte de los modelos de IA comenzaron a llegar poco después del lanzamiento de ChatGPT, pero de momento ha habido pocas sentencias judiciales. Las que ha habido, por cierto, han sido pequeñas victorias para las empresas de IA.

Y siguen, y siguen. Y la situación no ayuda a controlar este descalabro legal en el que se encuentra el mundo de la IA. No ha habido castigos ni consecuencias para las empresas, que como mucho han ido protegiéndose llegando a acuerdos con algunos grupos editoriales o plataformas de contenidos. Sin embargo las implicaciones de estas violaciones son claras para artistas en todo tipo de disciplinas y creadores de contenidos, que ven cómo sus obras se utilizan sin consentimiento —y sin compensación— para algo que no pueden controlar mientras el mundo parece hacer la vista gorda.

