Qualcomm lanzará muy pronto un nuevo chip para smartwatches. Estaban tardando

Los relojes basados en Wear OS (antes Android Wear) se han visto lastrados durante años por un desinterés preocupante de Google, pero también por la falta de chips más competitivos con lo último de los Apple Watch.

Esa desventaja podría desaparecer —o, al menos, suavizarse— muy pronto, porque en Qualcomm han publicado un 'teaser' de lo que será con toda seguridad su próximo chip para relojes inteligentes.

Los primeros relojes inteligentes basados en Android Wear ni siquiera usaban chips especialmente diseñados para ellos: aquel Moto 360 que iniciaba aquella carrera se basaba en un Texas Instrument OMAP 3 y algo después relojes como el LG Watch Urbane comenzaron a usar SoCs como el Snapdragon 400 que estaban pensados para móviles de gama de entrada, no para relojes inteligentes.

Luego comenzarían a llegar los chips específicamente orientados al segmento de los wearables. El Snapdragon Wear 1100 llegaba en 2016 en fotolitografía de 28 nm, como también lo hicieron el el 2100, el 2500 y el 3100 que se fueron presentando gradualmente.

Ninguno de ellos era especialmente potente o eficiente, pero al menos ofrecían una propuesta más adaptada a los relojes inteligentes. Por aquella época Apple ya presumía de sus chips Apple S2 o S3, y en Qualcomm quisieron dar un paso adelante con los Wear 4100 y Wear 4100+ de 2020.

La cosa mejoraba gracias a la fotolitografía de 12 nm, pero pocos relojes aprovechan dicho procesador (TicWatch Pro 3, el Fossil Gen 6 cuenta con el Wear 4100+).

Ahora parece que Qualcomm está preparada para una nueva vuelta de tuerca en este segmento. Hace unos meses se filtraban los Snapdragon 5100 con dos potenciales variantes —una muy potente, otra más eficiente— pero es ahora cuando parece que dichos chips podrían ser anunciados oficialmente.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF