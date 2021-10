Magic Leap resiste: las nuevas Magic Leap2 llegarán en 2022 y estarán orientadas a usuarios empresariales

Magic Leap parecía tener un futuro muy complicado tras el fracaso de sus primeras gafas de realidad aumentada, unas Magic Leap One que tenían un precio desorbitado de 2.295 dólares y que tan solo vendieron 6.000 unidades.

La empresa parecía estar buscando comprador, pero ahora resurgen anunciando una ronda de inversión de 500 millones de dólares y mostrando un avance de sus Magic Leap2, un nuevo modelo de sus gafas AR que son más ligeras y estilizadas y que han sido "construidas para empresas".

La empresa inició su andadura con un halo de misterio y la promesa de ofrecer unas gafas de realidad aumentada alucinantes. Las promesas no lograron hacerse realidad, y las enormes expectativas generadas acabaron condenando el lanzamiento de su primer producto, las Magic Leap One.

@peggyj just revealed #MagicLeap2 on @CNBC - the industry’s smallest and lightest device. Built for enterprise, it is more immersive and comfortable, with the largest FOV, and dimming – a first-to-market innovation enabling use in brightly lit settings. https://t.co/jSPUGd4P9N pic.twitter.com/LVpUX6YfcW