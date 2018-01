Lenovo quiere revivir las Google Glass con New Glass C220: sus nuevas gafas de realidad aumentada e inteligencia artificial

Pues Lenovo tenía un as bajo la manga, el cual está saliendo ahora mismo de una forma un tanto discreta, ya que ayer durante su conferencia del CES 2018 no se mencionó nada. Se trata de un interesante proyecto del que no hay mucha información pero que nos recuerda mucho a las Google Glass, ya que se trata de una especie de gafas de realidad aumentada potenciadas por inteligencia artificial.

Son conocidas como New Glass C220 y están dirigidas al sector profesional, industrial y educativo, por lo que nuestro sueño de tenerlas en versión comercial por el momento está descartado.

Modular y con audio por conducción ósea

Las New Glass C220 consisten en dos partes principales, un dispositivo de bolsillo con la unidad de procesamiento y una unidad que integra un cristal de 60 gramos. Por supuesto el cristal es la parte central del dispositivo, ya que sirve a modo de pantalla de realidad aumentada que nos muestra la interfaz y las opciones disponibles del sistema.

El sistema se basa en Android e integra una plataforma de inteligencia artificial a través de machine learning. El cristal brindará información en realidad aumentada en uno de nuestros ojos, mientras que el otro estará libre para centrarse en el mundo real.

La unidad de procesamiento es modular y se espera que se lancen módulos al estilo Moto Mods para ampliar sus capacidades. Integra un sistema de audio por conducción ósea, que según la compañía está diseñado para funcionar en entornos ruidosos. Para su funcionamiento se deberá conectar a nuestro smartphone la primera vez, ya que posteriormente todo se hará vía WiFi.

New Glass C220 funciona con la plataforma de software Lenovo NDB AH Cloud 2.0, la cual integra realidad aumentada, Big Data e inteligencia artificial. Y su función es crear algo que han llamado 'Humano Aumentado' (AH), con lo que sería posible, según Lenovo, recibir instrucciones paso a paso, identificar objetos o situaciones, incluso hasta editar instrucciones y proyectos sin la necesidad de conocimientos de programación, entre otras cosas.

Según Lenovo, este sistema de gafas busca aumentar las capacidades y habilidades del ser humano. Hasta el momento no hay detalles de su precio o fecha de disponibilidad, sólo se sabe que estará disponible para unas cuantas empresas en China a modo de prueba piloto durante este año.

