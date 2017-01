Hugo Barra es ahora el vicepresidente de realidad virtual en Facebook y será el responsable de Oculus

Esto fue rápido. El pasado lunes 23 de enero arrancábamos la semana con la noticia de que Hugo Barra dejaba su cargo como vicepresidente encargado de los asuntos internacionales en Xiaomi para regresar a Estados Unidos, concretamente Silicon Valley, a formar parte de un proyecto que en ese momento era todo un secreto. Hoy sabemos a dónde va el ejecutivo brasileño.

Al final no hemos tenido que esperar mucho, ya que hace unos minutos Mark Zuckerberg anunció a través de un post en su muro que Hugo Barra se une a Facebook para ser el encargado de los esfuerzos de realidad virtual en la compañía, lo que incluye hacerse cargo de Oculus.

El trabajo de Hugo Barra habla por sí solo. Ya lo vimos trabajando en el desarrollo de Android de 2010 a 2013, así como su participación en Xiaomi durante los últimos tres años y medio, donde se convirtió rápidamente en la cara de la compañía y pieza fundamental para su crecimiento.

Barra liderará los desarrollos y proyectos de realidad virtual y aumentada en Facebook como vicepresidente del departamento, algo con lo que el mismo Barra bromeaba al decir que su puesto es 'VPVR'. Asimismo, Barra llega a ocupar el puesto de CEO de Oculus que quedó vacante cuando Brendan Iribe renunció a la compañía, aunque posteriormente se le asignaría el cargo líder de VR para PC.

Como Barra sigue en China, el anuncio de Zuckerberg fue atinadamente por medio de la plataforma de realidad virtual que fue presentada en octubre pasado, una plataforma que ahora pasa a manos de Barra, quien será el responsable de transformarla en un producto real al que todos puedan tener acceso. Aquí también hay que recordar que Zuckerberg anunció una inversión de 3.000 millones de dólares durante la siguiente década para hacer que la realidad virtual llegue a la masas, y parece que Hugo Barra ya es parte importante de ese plan maestro.

Joining Facebook as VP of virtual reality (VPVR!) to lead Team @Oculus. So excited! Mark posted about it here: https://t.co/kYgIniSQiM pic.twitter.com/7fYTkniykr